DIRETTA UCRAINA MALTA/ Video streaming tv: epilogo clamoroso nell’unico precedente (19 giugno 2023)

DIRETTA UCRAINA MALTA: I TESTA A TESTA

La diretta di Ucraina Malta non ha una grande tradizione: anzi, questo sarà soltanto il secondo incrocio nella storia e l’unico andato in scena fino a questo momento è un’amichevole. Dunque, per la prima volta le due nazionali si affronteranno in un contesto “ufficiale”, vale a dire un percorso di qualificazione a un grande torneo che in questo caso sono gli Europei 2024. Possiamo allora ricordare che la sfida di cui parliamo era andata in scena nel giugno di sei anni fa, alla Merkur Arena: oggi l’impianto è conosciuto come Liebenauer Stadium e si trova a Graz, in Austria. Amichevole quindi disputata in campo neutro, e che aveva dato un risultato sorprendente.

Malta era ancora allenata da Pietro Ghedin, Commissario Tecnico che negli ultimi anni ha sostanzialmente segnato un’epoca per questa federazione; l’Ucraina era invece quella di Andriy Shevchenko, che non ha bisogno di presentazioni, e in campo schierava Malinovskyi e YArmolenko, Kovalenko e Sydorchuk per poi far entrare Konoplyanka e Tsygankov nella ripresa. Ebbene: la partita era stata vinta clamorosamente da Malta, che al 14’ minuto aveva trovato il gol decisivo, e storico, con Zach Muscat assistito dall’omonimo Alex Muscat, che oggi è ritirato. (agg. di Claudio Franceschini)

UCRAINA MALTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ucraina Malta sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato ai clienti di Sky Sport sul canale Sky Sport Football (nel contenitore Diretta Gol Euro 2024), con l’emittente che metterà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video per Ucraina Malta, che è attivabile grazie all’applicazione Sky Go.

UCRAINA MALTA: QUALIFICAZIONI A EURO 2024, GIRONE DEGLI AZZURRI!

Ucraina Malta, in diretta lunedì 19 giugno 2023 alle ore 18:00 presso la City Arena di Trnava sarà una sfida valida per la quarta giornata delle qualificazioni a Euro 2024. L’Italia osserva particolarmente interessata visto che con una nuova vittoria l’Ucraina staccherebbe gli azzurri al secondo posto in classifica. Entrambe le compagini nel girone hanno già perso contro l’Inghilterra ma a fare la differenza per ora a favore degli ucraini c’è la vittoria in rimonta contro la Macedonia del Nord nell’ultimo match disputato.

Malta, allenata dall’italiano Marcolini, sembra invece non riuscire a discostarsi dal ruolo di sparring partner che era stato pronosticato al momento del sorteggio nel girone. Anche nell’ultimo match casalingo contro l’Inghilterra Malta ha subito un poker che la lascia sul fondo della classifica del raggruppamento. Ucraina e Malta si ritrovano dopo la sfida amichevole del 6 giugno 2017 in cui i maltesi ottennero una sorprendente affermazione di misura col punteggio di 0-1.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA MALTA

Le probabili formazioni della diretta Ucraina Malta, match che andrà in scena alla City Arena di Trnava. Per l’Ucraina, Serhij Rebrov schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lunin, Konoplya, Matvienko, Popov, Mykolenko, Malinovski, Stepanenko, Zinchenko, Dovbyk, Mudryk. Risponderà Malta allenata da Michele Marcolini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Bonello; Apap, Borg, Attard; Mbong, Yankam, Guillaumier, Muscat, Corbolan; Jones, Satariano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ucraina Malta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di qualificazione a Euro 2024. La vittoria dell’Ucraina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.12, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 9.00, mentre l’eventuale successo di Malta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 18.00.











