Diretta Ucraina Portogallo/ Streaming video: trasferta ostica per CR7 (Europei 2020)

Ucraina Portogallo, in diretta dallo stadio NSK Olimpiyskyi della capitale Kiev, si gioca alle ore 20.45 italiane di questa sera, lunedì 14 ottobre 2019, per l’ottava giornata del girone B delle qualificazioni agli Europei 2020. Ucraina Portogallo sarà una trasferta molto delicata per Cristiano Ronaldo e compagni, perché proprio l’Ucraina è la capolista nella classifica di questo girone, già capace di pareggiare per 0-0 a Lisbona a marzo. Va detto che proprio Ucraina e Portogallo sono le due grandi favorite per conquistare le prime due posizioni che garantiranno la qualificazione ad Euro 2020, è tuttavia altrettanto vero che la minaccia della Serbia non è ancora del tutto sventata, in particolare per il Portogallo che a causa delle fasi finali della Nations League a giugno ha comunque giocato finora una partita in meno riaspetto all’Ucraina. Oggi comunque potrebbero arrivare i primi verdetti, sarà di conseguenza una partita da non perdere.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ucraina Portogallo purtroppo non sarà garantita in Italia, perché in linea di massima le partite delle qualificazioni europee non sono coperte, salvo alcune trasmesse in chiaro. Di conseguenza non sarà garantito nemmeno un servizio di diretta streaming video, di conseguenza la principale fonte di informazioni sarà il sito ufficiale della Uefa, nella sezione European Qualifiers.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA PORTOGALLO

Analizziamo adesso le probabili formazioni di Ucraina Portogallo di stasera. Modulo 4-3-3 per i padroni di casa allenati da Andriy Shevchenko, che in attacco può fare affidamento anche sui due brasiliani Junior Moraes e Marlos mentre le colonne sono i veterani Konoplianka e Yarmolenko, a centrocampo invece citazione per Malinovskiy dell’Atalanta e in porta per il talento emergente Lunin. Modulo 4-3-3 anche per il Portogallo di Fernando Santos, imperniato inevitabilmente su Cristiano Ronaldo, ma con tante spalle di talento – Joao Felix e Bernardo Silva, tanto per citarne due, mentre in difesa i due volti più noti in Italia sono Cancelo e Mario Rui, uno ex e l’altro ancora protagonista della nostra Serie A.



