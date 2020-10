Diretta Ucraina Spagna/ Streaming video e tv: le Furie Rosse favorite

DIRETTA UCRAINA SPAGNA: SHEVA DEVE VINCERE!

Ucraina Spagna, diretta dall’arbitro polacco Pawel Gil alle ore 20.45 italiane (21.45 locali), si gioca presso lo Stadio Olimpico di Kiev per la quarta giornata del girone 4 della Lega A di Uefa Nations League 2020-2021. Avvicinandoci alla diretta di Ucraina Spagna, possiamo osservare che si tratta dell’ultima speranza per i padroni di casa di rimanere in corsa per la vittoria nel girone e dunque per la qualificazione alla Final Four di Nations League, obiettivi per i quali tuttavia la Spagna è nettamente favorita e le Furie Rosse sulla carta dovrebbero guardarsi soprattutto dall’inseguimento della Germania, che sabato ha vinto a Kiev scavalcando gli uomini del c.t. Shevchenko ponendosi nella scia della Spagna, che a sua volta ha mantenuto la testa della classifica vincendo in casa contro la Svizzera. Di conseguenza stasera l’Ucraina potrebbe tornare in gioco vincendo, rallentare la Spagna pareggiando (ma facendo un favore soprattutto alla Germania) oppure salutare ogni ambizione in caso di colpaccio della Spagna, che porrebbe invece le Furie Rosse sempre più vicine alla Final Four.

DIRETTA UCRAINA SPAGNA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Purtroppo la diretta tv di Ucraina Spagna non sarà garantita sulle reti televisive italiane e non possiamo nemmeno segnalarvi una diretta streaming video ufficiale italiana. Vi rimandiamo dunque al sito della Uefa e delle due Federazioni nazionali per tutte le informazioni ufficiali in tempo reale sulla partita di Kiev.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA SPAGNA

Le probabili formazioni di Ucraina Spagna saranno fortemente condizionate dal fatto che la squadra padrona di casa dovrà scendere in campo questa sera con una formazione di fatto sperimentale. Molti titolari dell’Ucraina militano infatti nella squadra dello Shakhtar Donetsk, al momento in isolamento per aver riscontrato nella sua rosa un numero elevato di contagi. Oltre agli assenti per il Coronavirus, si aggiungono alla conta gli infortunati Zinchenko e Konoplyanka. L’unico attaccante di ruolo disponibile è Yaremchuk, che sarà supportato dall’esterno del West Ham, Yarmolenko. Nella Spagna invece Luis Enrique potrebbe cambiare qualcosa in attacco, con Moreno favorito su Dani Olmo. A centrocampo Ceballos farà compagnia a Merino e all’inamovibile Busquets, uno dei veterani di maggiore spicco per le Furie Rosse.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo anche al pronostico su Ucraina Spagna basandoci sulle quote dell’agenzia Snai. Nonostante il fattore campo, sono nettamente favoriti gli ospiti spagnoli: ecco dunque che il segno 2 è quotato a 1,40, mentre poi si sale fino a quota 5,00 in caso di pareggio (segno X) e si toccherà 7,00 volte la posta in palio in caso di segno 1 per chi avrà creduto nella vittoria dell’Ucraina.



