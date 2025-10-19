Diretta Udine Brescia streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la terza giornata di basket Serie A1.

DIRETTA UDINE BRESCIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con la diretta Udine Brescia ci troviamo a raccontare una partita assolutamente inedita: le due squadre non si sono mai affrontate sul parquet e questo vale anche per le serie minori, anche se si sono sfiorate in un paio di occasioni. Il Basket Brescia Leonessa viene fondato nel 2009 e inizia dalla Serie A Dilettanti: centra la promozione in Legadue al secondo tentativo, troverebbe la Amatori Udine se non che nella stessa estate 2011 la società friulana fallisce e, come Amici Pallacanestro Udine, è costretta a ripartire dalla Divisione Nazionale B, tra l’altro con retrocessione avvenuta già al primo anno.

Diretta/ Treviso Napoli (risultato 22-15) video streaming tv: Miaschi stupisce! (oggi 19 ottobre 2025)

La scalata è lunga, ma finalmente il 2016 porta in dote l’avvento in quella che nel frattempo è tornata a chiamarsi Serie A2; il 24 giugno dello stesso anno Brescia vince gara-5 della finale playoff contro la Fortitudo Bologna e per la prima volta di sempre arriva in Serie A1. Insomma: Udine Brescia non si è mai giocata in campionato e anche questo aumenta certamente la curiosità nel vedere una partita che oggi presenta due progetti diversi ma allo stesso modo intriganti. Lasciamo che a parlare sia il parquet del PalaCarnera, perché finalmente è arrivato il momento: si alza la palla a due sulla diretta Udine Brescia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Cantù Trapani (risultato 0-0) video streaming tv: in campo al PalaDesio! (oggi 19 ottobre 2025)

UDINE BRESCIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Sarà solo in diretta streaming video l’appuntamento con la diretta Udine Brescia, precisamente sulla piattaforma LBA Tv: non è prevista una trasmissione in tv per questa partita.

UDINE BRESCIA: LA APU ASPETTA ANCORA!

Il PalaCarnera ospita la diretta Udine Brescia, partita che si gioca alle ore 20:00 di domenica 19 ottobrev2025, è l’ultima per oggi – poi ci sarà il posticipo – e vale per la terza giornata di basket Serie A1 2025-2026. Potremmo presentarla con una citazione anche scontata: Davide contro Golia, ma sarà davvero così?

DIRETTA/ Trento Tortona (risultato finale 89-75): é la prima sconfitta per la Bertram! (oggi 19 ottobre 2025)

Di certo le premesse non sono straordinarie per Udine che, tornata in Serie A1 dopo 16 anni, ha perso le prime due partite e dunque insegue ancora una prima vittoria che manca da parecchio tempo, vedremo però che la realtà dei fatti ci dice che la APU Old Wild West ha sì zero punti, ma anche per questione di dettagli.

Brescia, finalista della passata stagione e sempre più consapevole dei propri mezzi, è invece a punteggio pieno: ha sofferto tantissimo a Treviso vincendo solo all’overtime, nella giornata seguente ha battuto Trento in casa e forse non è ancora dominante, ma ha intanto dimostrato una cosa molto importante.

Ovvero, che è talmente rodata da riuscire a prendere successi anche senza brillare troppo; certo la strada sarà lunga ma la Germani l’ha già iniziata a piede molto svelto, la diretta Udine Brescia ci dirà se arriverà la sua terza vittoria consecutiva o se finalmente saranno i friulani a poter gioire.

DIRETTA UDINE BRESCIA: TRIS PER LA GERMANI?

Lo abbiamo detto nel presentare la diretta Udine Brescia: la APU neopromossa ha zero punti, ma in entrambi i casi non è andata affatto lontana dalla vittoria. A Reggio Emilia è caduta per soli 5 punti in una partita sempre equilibrata, addirittura poi Udine ha sfiorato il colpo grosso contro la Virtus Bologna: solo il gioco da 3 punti di Carsen Edwards ha spezzato il sogno friulano, dunque i primi due match del ritorno in Serie A1 ci hanno detto che certamente a Udine manca qualcosa per essere più cinica e spavalda, ma intanto se l’è giocata con due avversarie superiori e può procedere con fiducia nella stagione.

Di Brescia bisogna dire che la squadra è di fatto la stessa dello scorso anno ,dunque si conosce alla perfezione e dalla finale scudetto riparte sapendo di poterci tornare, magari questa volta riuscendo anche a vincere il tricolore. È davvero interessante notare come in casa Germani cambino gli allenatori ma non la resa della squadra: questo è sicuramente il segno di un grande lavoro della società, che la squadra vuole sfruttare alla perfezione per un’altra stagione di altissimo livello, ormai possiamo considerare questa Brescia tra le corazzata della Serie A1 ed è un titolo guadagnato con pieno merito.