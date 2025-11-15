Diretta Udine Tortona streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per l'ottava giornata di basket Serie A1 2025-2026.

DIRETTA UDINE TORTONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La palla a due sulla diretta Udine Tortona si alza tra poco, abbiamo già presentato questa sfida come un incrocio al Nord Italia ma che in realtà ha una distanza di circa 445 chilometri tra le due città, quasi agli antipodi se consideriamo Est e Ovest. Se invece parliamo di campo, questa sfida rappresenta un inedito assoluto in Serie A1 ma le due squadre si erano affrontate al piano di sotto: per l’ultima volta dobbiamo andare alla stagione 2020-2021, quella della promozione della Bertram, con incrocio nel girone Verde e due allenatori che erano Marco Ramondino per Tortona e Matteo Boniciolli per Udine.

Squadre con grandi ambizioni: il girone lo aveva vinto Torino ma Derthona e Apu si erano piazzate seconda e terza, nella seconda fase – girone Bianco – stessa classifica ma con Napoli a inserirsi davanti a tutte, ed era stato un risultato determinante in negativo per i friulani che avevano perso proprio contro i partenopei la finale per la promozione nel tabellone Oro dei playoff. In regular season avevamo avuto una vittoria casalinga a testa, e ora vedremo cosa succederà questa sera al PalaCarnera: mettiamoci comodi perché finalmente ci siamo, prende il via la diretta Udine Tortona! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA UDINE TORTONA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Udine Tortona non gode di una trasmissione in tv, quindi potrete seguire questa partita di Serie A1 soltanto in diretta streaming video tramite la solita LBA Tv.

PARTITA STUZZICANTE!

Alle ore 20:00 di sabato 15 novembre 2025 saremo di stanza al PalaCarnera per seguire la diretta Udine Tortona, partita che rappresenta il primo anticipo nell’ottava giornata di basket Serie A1 2025-2026, sfida stuzzicante tra due squadre del Nord-Italia ma che sono quasi agli antipodi di questa zona del Paese.

Al netto dei riferimenti geografici, quello che può contare è la diversa freschezza delle due squadre: Udine infatti ha giocato domenica sera perdendo all’overtime contro Cantù, lo stesso giorno ha giocato anche Tortona (che ha battuto in volata Varese) ma la Bertram è tornata in campo mercoledì per recuperare contro Trieste.

Stranezze del calendario, sia come sia il rendimento generale e il livello complessivo delle due squadre ci dicono invece che la favorita è Tortona, che ha iniziato molto bene il suo campionato e punta a tornare a quei playoff che per la prima volta ha mancato nella passata stagione, e che sono un obiettivo concreto.

Udine sta ancora prendendo le misure ad un campionato di Serie A1 che mancava da 16 anni, certamente ha messo insieme prestazioni confortanti e che ci dicono che anche nella diretta Udine Tortona si possa provare il colpo grosso ma per il momento la classifica è complicata, e quindi serve una decisa sterzata.

DIRETTA UDINE TORTONA: BERTRAM FAVORITA

Abbiamo già detto e confermiamo che la diretta Udine Tortona vede partire la Bertram come favorita, del resto da quando è arrivata in Serie A1 per la prima volta nella sua storia la società piemontese ha mostrato lungimiranza unita a buoni mezzi economici a disposizione, ha costruito squadre di tutto rispetto con giocatori di livello (da Mike Daum a JP Macura passando per Colbey Ross e Semaj Christon) e, dopo un’annata che possiamo considerare di transizione anche se certamente non era nei piani, sembra aver ripreso il filo del discorso presentandosi da subito in alta classifica e non volendo mollare la presa.

Brutte notizie dunque per Udine, che però appunto potrebbe contare almeno all’inizio della partita sui giorni di riposo in più; la APU Old Wild West è quasi sempre stata in grado di lottare con le sue avversarie, ha sfiorato il colpo grosso contro la Virtus Bologna e ha portato all’overtime una Cantù che al PalaDesio ha sempre una marcia superiore, adesso dunque ci sono tutti i motivi per pensare che in questa partita del PalaCarnera, davanti al proprio pubblico, si possa provare a mettere in difficoltà anche una squadra come Tortona ma sarà il parquet a dirci come andranno le cose tra poco.