Diretta Udine Venezia streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la sesta giornata di basket Serie A1.

DIRETTA UDINE VENEZIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Si alza la palla a due sulla diretta Udine Venezia, non possiamo parlare di precedenti recenti in Serie A1 perché nel precedente ciclo friulano, quello compreso tra il 2000 e il 2009, la Reyer non se la passava benissimo e addirittura era stata appena promossa in Serie B2 (con il massimo campionato “perso” nel 1994), nove anni più tardi era già in LegaDue ma per il grande ritorno nella massima serie avrebbe dovuto aspettare il 2011 (con ripescaggio), anno in cui Udine, quasi come fosse una sliding door a due, non si era iscritta allo stesso torneo di A2 precipitando in Divisione Nazionale B.

DIRETTA/ Cremona Trento (risultato finale 92-83): Steward è stato ingiocabile! (oggi 6 novembre 2025)

Dunque: in termini assoluti proprio il 2010-2011 rappresenta l’ultima stagione in cui queste due squadre si sono affrontate, per il massimo campionato invece dobbiamo tornare addirittura al 1986-1987, con Venezia ai playoff – e subito eliminata da Firenze, che arrivava dalla Serie A2 – e Udine invece retrocessa con il penultimo posto, due gare di distanza da Reggio Emilia e Brescia che si erano salvate e la sola Rimini alle spalle. Altro basket, quello di oggi cosa ci racconterà? Dobbiamo affidarci al PalaCarnera per scoprirlo insieme: diamo il via alla diretta Udine Venezia, si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Sassari Cantù (risultato finale 100-84): Johnson porta la vittoria! (oggi 6 novembre 2025)

UDINE VENEZIA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta Udine Venezia in tv non potrà essere seguita, non c’è un canale che la trasmetta e allora appuntamento con la diretta streaming video per gli abbonati a LBA Tv.

CHE INTERESSANTE DERBY!

Saremo connessi con un bel derby per la diretta Udine Venezia, il PalaCarnera ospita questa partita alle ore 20:30 di venerdì 7 novembre 2025 per la sesta giornata di basket Serie A1 2025-2026, inusuale turno infrasettimanale con sette partite spalmate su quattro giorni e l’ottava che sarà la prossima settimana.

Entrambe le squadre ci arrivano bene: finalmente Udine, al quinto tentativo, è tornata al successo in Serie A1 dopo ben 16 anni, e in aggiunta ha infilato un +18 esterno contro Sassari in quella che oggi è a tutti gli effetti una sfida diretta per la salvezza, dunque possiamo parlare di un doppio colpo per la APU.

Diretta/ Napoli Trapani (risultato finale 90-97): rimonta pazzesca! (Serie A basket, 5 novembre 2024)

Venezia invece prosegue nel suo ottimo campionato, non così scontata la vittoria su una combattiva Varese ma in ogni caso altro squillo al Taliercio per una squadra che si sta rivelando una delle migliori, e per ora non sente tantissimo le fatiche del doppio impegno con la Eurocup, essendo anche ben allenata.

Staremo dunque a vedere se nella diretta Udine Venezia arriverà un risultato a sorpresa, che sarebbe la vittoria casalinga della neopromossa friulana, o un successo esterno di una Reyer che in questo momento può puntare anche al primo posto in classifica, noi speriamo comunque che intensità e spettacolo non manchino.

DIRETTA UDINE VENEZIA: FRIULANI IN FIDUCIA!

Chiaramente la diretta Udine Venezia non è un derby vero e proprio perché si tratta anche di due regioni diverse, ma lo possiamo accostare a questa definizione tra due rappresentanti del Nord-Est, una zona di cui abbiamo parlato recentemente e che ci regala tante belle sfide. Udine è in fiducia: certo ha una sola vittoria in questo campionato, ma intanto è quella dello scorso sabato e poi è arrivata dominando in trasferta, staccando una rivale – e sono due, perché anche Treviso ha perso – e finalmente confermando con il punteggio finale prestazioni che fino a quel momento erano comunque state molto confortanti.

Certamente oggi il compito sarà più difficile, Venezia è partita con ben altri obiettivi e ha un roster costruito per fare una stagione di alta classifica, procedere anche in Eurocup e provare a migliorare stagioni recenti che negative in termini assoluti non sono state, ma alle quali è sempre mancato qualcosa per tornare a essere la Reyer che lottava per gli scudetti e li vinceva anche. Neven Spahija, coadiuvato dalla società che ha scelto la linea della continuità, sta facendo un bel lavoro e vedremo dove si arriverà quest’anno, intanto la diretta Udine Venezia al PalaCarnera può rappresentare un’altra vittoria per la squadra orogranata.