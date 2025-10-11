Diretta Udine Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata di basket Serie A1.

DIRETTA UDINE VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Sono passati 16 anni da quando la diretta Udine Virtus Bologna ci ha fatto compagnia in Serie A1, ma finalmente ci siamo tornati: nella stagione 2008-2009 le V nere, all’epoca La Fortezza come sponsor, avevano saputo riscattare una stagione con il fortissimo rischio di retrocessione arrivando quinte in regular season, ai playoff erano state eliminate da Treviso portando però la Benetton a gara-5, poi di lì a poco sarebbe arrivato il reale crollo finanziario e la prima retrocessione sul campo. Che era avvenuta per Udine, al termine di un ciclo davvero bello: ultimo posto con 12 punti, 6 vittorie in 30 partite.

Dunque 16 anni, ma a dire il vero nel 2016-2017 le due squadre sono state avversarie in Serie A2: entrambe inserite nel girone Est, la Virtus Bologna si era presa il secondo posto per poi arrivare alla promozione attraverso i playoff e la finale dominata contro Trieste, mentre Udine era arrivata nona e così aveva mancato la post season per una sola partita. Siamo curiosi allora di scoprire cosa succederà sul parquet, ci possiamo realmente mettere comodi perché ci siamo davvero e la diretta Udine Virtus Bologna sta per prendere il via, occhi puntati su quanto accadrà al PalaCarnera! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA UDINE VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta Udine Virtus Bologna in tv bisogna dire che non sarà disponibile, ma con la piattaforma LBA Tv si potrà seguire la partita in diretta streaming video.

PARTITA VIBRANTE!

Con la diretta Udine Virtus Bologna vivremo un bell’appuntamento al PalaCarnera, palla a due alle ore 20:00 di sabato 11 ottobre per la partita che rientra nella seconda giornata di basket Serie A1 2025-2026, una neopromossa che mancava da tempo contro i campioni d’Italia in carica, e squadra da Eurolega.

Certo messa in questo modo potrebbe non esserci match, ma in realtà questo lo vedremo; la realtà è che la prima della APU non è andata malissimo, è arrivata una sconfitta a Reggio Emilia ma la squadra si è dimostrata viva e ha lottato per 40 minuti, stasera l’avversario è di altro tenore ma le speranze ci sono comunque.

Per la Virtus Bologna, già in campo per ben tre volte in precedenza tra Supercoppa e Eurolega, la prima in campionato è stata caratterizzata dal dominio contro Napoli: vittoria mai in discussione per la Olidata, che dunque ha ripreso il discorso da dove lo aveva interrotto, e cioè appunto vincendo.

Che anche la diretta Udine Virtus Bologna abbia un esito scontato e con una partita già scritta in partenza? Il parquet del PalaCarnera fornirà la sua risposta, noi adesso possiamo provare a tracciare qualche altro dato utile aspettando che le due squadre scendano in campo.

DIRETTA UDINE VIRTUS BOLOGNA: FRIULANI A UNA PRIMA IMPORTANTE

È comunque una partita importante la diretta Udine Virtus Bologna, perché dopo parecchio tempo la città friulana torna a ospitare la Serie A1 di basket: da questo punto di vista forse non c’era avversaria migliore che le V nere, che si presentano al PalaCarnera con lo scudetto sul petto e un’aura di squadra non imbattibile ma comunque fortissima, tornata forse la corazzata dei vecchi tempi (anche se i confronti non sono possibili) e certamente lanciata verso il bis tricolore ma anche la possibilità di cambiare passo in Eurolega, qui le cose saranno certamente più difficili ma si vedrà nel corso delle settimane.

Udine deve prendere il suo campionato dopo partita: l’obiettivo è quello di salvarsi e nel tempo costruire un progetto solido che possa replicare l’ultimo che era andato in scena, anche in questo caso bisogna dire che tra il dirlo e il farlo ci sono di mezzo parecchie difficoltà ma l’entusiasmo della piazza può sicuramente aiutare la società a raggiungere lo striscione del traguardo, intanto la prima partita ci ha appunto detto che questo roster ha le capacità per giocarsi la permanenza in Serie A1 pur nella consapevolezza che bisognerà sudare e lottare ogni singola settimana, a cominciare naturalmente da questa sera.