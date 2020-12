Diretta/ Udinese Atalanta (Serie A) streaming video DAZN: friulani lanciatissimi

DIRETTA UDINESE ATALANTA: SFIDA DELICATA PER GASP

Udinese Atalanta, in diretta dalla Dacia Arena di Udine, in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie A. Friulani lanciatissimi dopo un avvio di campionato particolarmente complicato, alla vittoria contro il Genoa i bianconeri hanno aggiunto il tris calato all’Olimpico contro la Lazio, in quella che è stata probabilmente la migliore prestazione stagionale di De Paul e compagni. Ossigeno per la classifica con l’Udinese che ha compiuto un balzo in avanti notevole, portandosi a +4 dal terzultimo posto. L’Atalanta è assorbita dalla Champions League entrata nel vivo: il pareggio contro il Midtjylland ha consentito ai bergamaschi di poter affrontare il prossimo impegno di Amsterdam con 2 risultati su 3 a disposizione. Ma in campionato dopo il ko interno contro il Verona il terreno perso dalla squadra di Gasperini è già molto, servirà una risposta per confermare l’ambizione europea che l’Atalanta vuole coltivare ormai per la quinta stagione consecutiva.

DIRETTA UDINESE ATALANTA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Atalanta sarà disponibile in due modalità: gli abbonati Sky da almeno tre anni la potranno seguire in televisione sul canale DAZN1, che è al numero 209 del loro decoder, poi c’è ovviamente la disponibilità della diretta streaming video fornita dall’applicazione DAZN, che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone o anche su una smart tv, che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ATALANTA

Le probabili formazioni di Udinese Atalanta, sfida che andrà in scena presso la Dacia Arena di Udine. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Luca Gotti con un 3-5-2: Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Pereira, Zeegelaar; Forestieri, Pussetto. Gli ospiti guidati in panchina da Gian Piero Gasperini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Sportiello; Sutalo, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Udinese e Atalanta queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.75, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.30 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.20.



