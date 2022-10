Diretta/ Udinese Atalanta streaming video tv: è scontro per la vetta (Serie A)

DIRETTA UDINESE ATALANTA: SCONTRO PER IL VERTICE!

Udinese Atalanta, in diretta domenica 9 novembre 2022 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A. A inizio stagione nessuno avrebbe immaginato che questo sarebbe stato un vero e proprio big match. L’Udinese è reduce da una serie storica di 6 vittorie consecutive ma è comunque una lunghezza indietro all’Atalanta che al momento comanda la classifica della Serie A a braccetto con il Napoli.

I bergamaschi sono partiti alla grande sfruttando l’assenza dalle Coppe e hanno vinto 5 degli ultimi 6 match disputati, pareggiando solo in casa contro la Cremonese. Ha fatto come detto addirittura filotto negli ultimi 6 impegni la formazione friulana che nel posticipo di lunedì scorso ha anche strappato la sesta vittoria con un gol nel recupero. Il 9 gennaio scorso l’Atalanta ha vinto 2-6 l’ultimo precedente a Udine con i friulani in piena emergenza Covid, ultimo successo interno dell’Udinese contro i bergamaschi il 2-1 datato 29 ottobre 2017.

COME VEDERE LA PARTITA UDINESE ATALANTA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Udinese Atalanta non sarà una di quelle che per questa 9^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Udinese Atalanta sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Atalanta, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Muriel.

UDINESE ATALANTA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Atalanta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.

