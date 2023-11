DIRETTA/ Udinese Atalanta (risultato 1-0) video streaming tv: la sblocca Walace! (12 novembre 2023)

DIRETTA UDINESE ATALANTA (RISULTATO LIVE 1-0): LA SBLOCCA WALACE!

Buon momento per l’Udinese che al 26’ si ripropone in avanti con Zemura il cui sinistro viene deviato in calcio d’angolo. Alla mezz’ora João Ferreira si invola verso la porta di Carnesecchi che esce dai pali in colpevole ritardo e manca completamente il pallone travolgendo il terzino portoghese all’interno dell’area di rigore. L’arbitro Aureliano indica prontamente il dischetto degli undici metri, si presenta Success che spiazza il portiere dell’Atalanta ma scheggia il palo che salva gli ospiti dallo 0-1. I ragazzi di Cioffi non si perdono d’animo e continuano ad attaccare, al 40’ ci prova Samardzić da fuori area senza impensierire più di tanto l’ex-guardiapali della Cremonese. Quattro minuti più tardi il centrocampista serbo, che la scorsa estate sembrava in procinto di passare all’Inter, colpisce la traversa; sul prosieguo dell’azione arriva comunque il gol di Walace in collaborazione con Djimsiti la cui deviazione mette fuori causa l’estremo difensore orobico. Si va quindi al riposo sull’1 a 0 per i padroni di casa, Gasperini sicuramente non sarà contento della prestazione dei suoi e negli spogliatoi gliene dirà quattro. {agg. di Stefano Belli}

UDINESE ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Atalanta non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa dodicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

0-0, EBOSELE SALE IN CATTEDRA

La sconfitta del Napoli contro l’Empoli apre delle prospettive molto interessanti per l’Atalanta che oggi in caso di vittoria salirebbe al quarto posto nella classifica del campionato di Serie A. Non sarà però semplice per i bergamaschi, reduci dalle fatiche di giovedì scorso in Europa League contro lo Sturm Graz, battere l’Udinese che vola sulle ali dell’entusiasmo dopo aver battuto il Milan a San Siro. Al Bluenergy Stadium la Dea batte subito un calcio d’angolo con Miranchuk che dalla bandierina prolunga per Éderson, il centrocampista brasiliano colpisce male di testa mandando la palla sul fondo. I friulani si affidano alle accelerazioni da centometrista di Ebosele che in almeno tre occasioni mette in croce la retroguardia ospite, Bakker riesce in qualche modo a chiuderlo in corner mentre Djimsiti riesce a fermarlo in extremis, il contatto tra i due è quasi impercettibile e l’irlandese si lascia cadere. L’arbitro Aureliano ovviamente non ci casca e fa proseguire il gioco con il punteggio che rimane fermo sullo 0-0. {agg. di Stefano Belli}

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della sfida che pone di fronte Udinese Atalanta vede affrontarsi all’interno del rettangolo di gioco verde due formazioni che si schierano rispettivamente al sedicesimo e quinto posto in classifica. Bianconeri che arrivano alla partita avendo vinto in trasferta contro il Milan grazie al calcio di rigore segnato dall’argentino Pereyra; bergamaschi che hanno perso contro l’altra squadra di Milano sotto i segni di Lautaro Martinez e Calhanoglu. Padroni di casa che con 7 gol risultano essere il terzo peggior attacco di questo campionato con il miglior marcatore che è il giovane Lorenzo Lucca (due reti). I gol subiti fino a questo momento risultano essere 14, quattro in più rispetto ai bergamaschi allenati da Gasperini.

Atalanta che ha colpito la porta avversaria in ben 19 occasioni, stesso numero che rappresenta il dato dei punti collezionati fino a questo momento. Il miglior marcatore della formazione nerazzurra risulta essere l’attaccante della nazionale Gianluca Scamacca. Per l’attaccante classe 1999 ben 5 reti e un assist nonostante un infortunio lo abbia tenuto lontano dal campo per alcune partite. Adesso leggiamo le formazioni ufficiali di Udinese Atalanta, poi si gioca! UDINESE (3-5-1-1): M. Silvestri; Ferreira, Bijol, N. Perez; Festy, Samardzic, Walace, Pereyra, Zemura; Pereyra; Success. Allenatore: Gabriele Cioffi ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Bakker; Al. Miranchuk, Pasalic; Muriel. Allenatore: Gian Piero Gasperini (Marco Genduso)

UDINESE ATALANTA: FRIULANI FUORI DALLA ZONA ROSSA

Udinese Atalanta sarà in diretta dallo stadio “Dacia Arena” di Udine, alle ore 15:00 di domenica 12 novembre: si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I friulani si presentano a questa sfida col vento in poppa: con il ritorno in panchina di mister Cioffi, infatti, è arrivata anche la prima vittoria stagionale, ottenuta su un campo come quello del Milan. Morale alto anche per i bergamaschi che, nonostante la sconfitta contro l’Inter, stazionano in piena zona Europa con 19 punti.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA UDINESE ATALANTA

Udinese Atalanta, sfida in programma allo stadio “Dacia Arena” di Udine, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa bianconera fermo per squalifica Kabasele mentre saranno fuori causa per infortunio Kristensen, Brenner, Deulofeu, Ehizibue ed Ebosse. Uno squalificato anche per Gasperini, si tratta di Toloi. Il tecnico della Dea, inoltre, non avrà a disposizione gli infortunati Palomino, Tourè e De Katelaere.

UDINESE ATALANTA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Udinese Atalanta possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 3.75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.50 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2 volte l’importo investito con questo bookmaker.











