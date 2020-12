Diretta/ Udinese Benevento (Serie A) streaming video tv: obiettivo tranquillità

DIRETTE UDINESE BENEVENTO: OSPITI PERICLOSI…

Udinese Benevento, in diretta dalla Dacia Arena di Udine, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Obiettivo tranquillità per due squadre che si trovano appaiate a quota 15 punti in classifica, a +8 da Torino e Genoa in zona retrocessione. Un vantaggio che sicuramente entrambi gli allenatori si sarebbero augurati di avere, arrivati a Natale, alla vigilia del campionato. L’Udinese ha messo in fila 6 risultati utili consecutivi nelle ultime partite, dopo le vittorie contro Lazio e Torino in trasferta sono arrivati due pareggi consecutivi contro Crotone e Cagliari, che hanno comunque mantenuto i friulani a debita distanza dalla zona pericolosa della classifica. Bene anche i sanniti che nelle ultime 6 sfide hanno perso solo sul campo del Sassuolo e hanno sfruttato al meglio l’ultimo doppio impegno interno. Pareggio con la Lazio e vittoria contro il Genoa, 4 punti che hanno consolidato ulteriormente il cammino della squadra allenata da Pippo Inzaghi.

DIRETTE UDINESE BENEVENTO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Benevento sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Serie A, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BENEVENTO

Le probabili formazioni di Udinese Benevento, sfida che andrà in scena presso la Dacia Arena di Udine. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Luca Gotti con un 3-5-2: Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. Gli ospiti guidati in panchina da Filippo Inzaghi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-2-1 come modulo di partenza: Montipò; Letizia, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Udinese e Benevento, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.90, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.30, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA