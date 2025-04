DIRETTA UDINESE BOLOGNA PRIMAVERA, SQUADRE ATTARDATE IN CLASSIFICA

Si gioca lunedì 7 aprile 2025 alle ore 14:00 la diretta Udinese Bologna Primavera. Presso lo Stadio Comunale di Codroipo va in scena una partita che vede scendere in campo due formazioni entrambe occupanti una casella in zona retrocessione. I padroni di casa sono infati al ventesimo posto con appena quattordici punti guadagnati dall’avvio della stagione attualmente in corso, a quindici lunghezze dai rivali della trentaduesima giornata. Gli ospiti sono appunto in diciottesima posizione e se il campionato dovesse finire oggi si troverebbero costretti a disputare i playout.

Probabili formazioni Bologna Napoli/ Quote: più dubbi per Italiano (Serie A, oggi 7 aprile 2025)

Nessuna delle due compagini vuole retrocedere in Primavera 2 ma la strada che porta alla salvezza appare molto tortuosa da percorrere. I giovani Felsinei han sin qui totalizzato ventinove punti, al pari dell’Empoli U20. Sia il Bologna Primavera che l’Udinese Under 20 vengono inoltre da due sconfitte rimediate nel turno precedente curiosamente contro le squadre della Capitale e cioè con la Roma, la seconda consecutiva dopo quella col Sassuolo, e con la Lazio, la ventittreesima in questa annata calcistica.

DIRETTA/ Genoa Udinese (risultato finale 1-0): magia di Zanoli! (Serie A, 4 aprile 2025)

DIRETTA UDINESE BOLOGNA PRIMAVERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento per seguire la diretta Udinese Bologna Primavera con i propri occhi senza presenziare a Codroipo è su Sportitalia. Basterà quindi accedere all’applicazione ufficiale dell’emittente televisiva oppure sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre.

DIRETTA UDINESE BOLOGNA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Udinese Bologna ci fanno pensare all’impiego di Kristancig, Lazzaro, Bozza, Del Pino, Cosentino, Busolini, Conti, Dal Vi, Vinciati, El Bouradi, Marello da parte del tecnico Igor Bubnjic in merito ai padroni di casa. Il modulo 4-3-3 con Happonen, Puukko, Ivanisevic, Tomasevic, Papazov, Menegazzo, Nordvall, Jaku, Tonin, Castaldo e Ravaglioli potrebbe invece essere la scelta più azzeccata per far iniziare il match agli ospiti secondo mister Colucci.

Video Genoa Udinese (1-0)/ Gol e highlights: Zanoli la risolve!