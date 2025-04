DIRETTA UDINESE BOLOGNA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Finalmente in compagnia della diretta Udinese Bologna, intanto possiamo dire che anche nello scorso campionato, curiosamente, questa partita si era giocata al Bluenergy Stadium nella 34^ giornata (era finita 1-1) e questo ci dà l’occasione per fare un altro confronto tra Thiago Motta e Vincenzo Italiano, perché davvero adesso possiamo confermare come il passo del nuovo allenatore del Bologna sia straordinario, e non per questo bisogna sminuire quanto fatto dall’italo-brasiliano.

Thiago Motta aveva 62 punti dopo 33 giornate, e aveva chiuso con 68, il quinto posto e la qualificazione in Champions League: una grande impresa, ed è così anche oggi. Il Bologna di Italiano però fa quasi meglio: dopo 33 turni infatti i punti sono 60, considerato che quei felsinei ne avevano centrati solo 6 nelle ultime 5 i presupposti per migliorare il dato del 2023-2024 ci sono tutti, e la partita di Udine diventa importante in tal senso.

Adesso allora bisogna lasciar parlare il campo e stare a vedere quale sarà l’esito di un match davvero intrigante, che apriamo con la lettura delle formazioni ufficiali: è davvero il momento di vivere insieme la diretta Udinese Bologna! UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Payero, Kamara; Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Sanchez, Lovric, Palma, Pafundi, Bravo, Giannetti, Zemura, Modesto, Pizarro. All. Runjaic. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Castro, El Azzouzi, Pobega, Ferguson, Lykogiannis, Cambiaghi, De Silvestri, Fabbian. All. Italiano. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA UDINESE BOLOGNA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Udinese Bologna? Avrete due possibilità vale a dire o attraverso DAZN o tramite Sky. Se invece per problemi logistici volege seguire la diretta streaming video sul computer, potete farlo tramite le apposite applicazioni.

ATTESA IN FRIULI

Al Bluenergy Stadium di Udine andrà in scena una gara che potrebbe significare molto per l’Europa, naturalmente per i felsinei. La diretta Udinese Bologna si disputerà lunedì 28 aprile 2025 alle ore 18:30 e c’è tanta attesa.

L’Udinese possiamo dire che ha smesso di giocare come aveva fatto vedere mesi fa. A dirlo, oltre alle prestazioni, sono i risultati: cinque sconfitte consecutive con appena un gol fatto tra Verona, Inter, Genoa, Milan e Torino.

D’altro canto il Bologna è fresco di qualificazione in finale di Coppa Italia dopo aver battuto l’Empoli nel doppio confronto. Altra vittoria importante è stata quella in campionato contro l’Inter con la rovesciata di Orsolini.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BOLOGNA

L’Udinese si schiererà col 3-5-1-1 con Okoye in porta, protetto dal terzetto Kristensen, Giannetti e Solet. A centrocampo spazio al quintetto Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp e Kamara. Atta sarà il trequartista dietro a Bravo.

Il Bologna d’altro canto risponde con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Skorupski, difeso da Miranda, Lucumì, Beukema e Calabria. In mediana Freuler e Aebischer con Ndoye, Odgaard e infine Orsolini. Unica punta Castro.

QUOTE PER LE SCOMMESSE UDINESE BOLOGNA

Il Bologna è oggettivamente favorito sulla carta a 1.85 contro i 4.50 dell’Udinese e i 3.50 del segno X. Gol e No Gol rispettivamente a 2.00 e 1.75.