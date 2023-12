Diretta/ Udinese Bologna streaming video tv: ci sono ben 91 incroci nella storia (Serie A, 30 dicembre 2023)

DIRETTA UDINESE BOLOGNA: TESTA A TESTA

Ci si prepara alla diretta Udinese Bologna dando uno sguardo ai testa a testa. Nelle 91 gare giocate, 31 sono state le vittorie bianconere mentre 35 quelle rossoblu. I pareggi invece 25, esito che non si verifica dal 2022 quando al Dall’Ara finì 2-2 (Hickey e Sansone da una parte, Udogie e Success dall’altra). Il precedente più recente invece ha visto vincere i felsinei con un netto 3-0, in un lunch match di aprile con Posch, Moro e Barrow decisivi.

Per rivedere l’Udinese vince contro il Bologna bisogna tornare al 2019, match di Coppa Italia terminato addirittura 4-0 con i sigilli di Barak, De Maio, Mandragora e Lasagna. Curioso vedere come dal 2020 al 2022, le squadre hanno sempre e solo pareggiato nei loro cinque incontro andando a segno ogni volta con tre 1-1 e due 2-2. Insomma, parliamo di squadre che raramente restano entrambe a secco. L’ultimo 0-0 è infatti del 2013, un decennio fa.(aggiornamento di Christian Attanasio)

UDINESE BOLOGNA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Udinese Bologna sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. L’unico modo per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Udinese Bologna sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

PARTITA COMBATTUTA!

Udinese Bologna, in diretta sabato 30 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio “Dacia Arena” di Udine, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Squadre che lottano per obiettivi diversi: i friulani, infatti, stanno provando ad uscire da una situazione di classifica assai complicata. I quattordici punti ottenuti finora non sono un bottino che può far dormire sonni tranquilli visto che la zona retrocessione è alle spalle di appena una lunghezza. Tutt’altro umore per i felsinei, protagonisti di un campionato sopra le righe: i tre successi di fila ottenuti contro Salernitana, Roma e Atalanta hanno catapultato i rossoblù al quarto posto, a sole due lunghezze dal Milan terzo della classe.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BOLOGNA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Bologna match che andrà in scena allo stadio “Dacia Arena” di Udine. Per i padroni di casa solita lunga lista di indisponibili: Bijol, Ebosse, Deulofeu, Brenner, Vivaldo e Davis. In casa rossoblù, invece, out Soumaoro, Karlsson e Ndoye.

UDINESE BOLOGNA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dei bianconeri con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo degli emiliani, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.

