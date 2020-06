Diretta Udinese Brescia/ Streaming video tv: unico test match prima della ripresa

Udinese Brescia, in diretta dalla Dacia Arena di Udinese, è la partita amichevole in programma oggi, mercoledi 17 giugno: fischio d’inizio previsto alle ore 18.30. In attesa che il campionato della Serie A riparta solo tra pochi giorni, dopo oltre tre mesi di stop visto l’esplosione della pandemia da coronavirus, ecco che è stata organizzata un po’ last minute questo interessante test per gli uomini di Gotti come di Lopez, che pure risulterà l’unica amichevole per i club del primo campionato in vista della ripartenza. Di fatto diverse squadre già hanno fatto il loro ingresso in campo come le semifinaliste della Coppa Italia e altre saranno protagoniste nei recuperi della 25^ giornata di Serie A, il prossimo 20 e 21 giugno. Udinese e Brescia invece dovranno attendere la prossima settimana per tornare in campo e disputare le sfide della 27^ giornata, la prima a ranghi completi della ripresa della stagione: meglio dunque farsi trovare al top della condizione e ben preparati. E la diretta Udinese Brescia di questa sera sarà un ottima occasione per rifinire la preparazione delle due formazioni, dopo solo poche settimane di allenamenti, in vista della ripartenza del campionato: sarà infatti una seconda parte della stagione bollente per Gotti come Lopez, entrambi impegnati in una ardua battaglia per la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta di Udinese e Brescia, match che verrà disputato a porte chiuse, sarà visibile in diretta tv al canale Udinese tv, presente sul DTT in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Gli appassionati oltre regione potranno seguire l’amichevole in diretta streaming video, tramite il portale www.udinese.tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Trattandosi di un’amichevole volta solo a far mettere minuti nelle gambe ai giocatori dopo tre mesi di stop al calcio, ecco che in vista della diretta tra Udinese e Brescia ci appare ben difficile immaginare le probabili formazioni. Sia Gotti che Lopez ovviamente eseguiranno parecchi cambi e non è da escludere che approfitteranno dell’occasione per mettere in pratica anche qualche novità tecnico-tattica, studiata negli ultimi mesi in vista del gran finale di stagione. Quello che è praticamente sicuro in vista di questo test match è che in casa Brescia non sarà in campo Mario Balotelli. Come è noto da qualche giorno infatti è completa frattura tra SuperMario e il club, con quest’ultimo che già diverso tempo fa ha consegnato all’attaccante una lettera di licenziamento, ora al vaglio del Collegio Arbitrale. Lopez dunque per la ripartenza della stagione dovrà fare a meno del suo bomber e la sfida di oggi sarà l’occasione giusta per rivalutare le sue altre punte, come Skrabb, Ayè, Donnarumma e Torregrossa.



