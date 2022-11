Diretta/ Udinese Cagliari Primavera streaming video tv: Griger vs Buta

DIRETTA UDINESE CAGLIARI PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Udinese Cagliari Primavera, in diretta domenica 6 novembre 2022 alle ore 13.00 presso lo stadio G. Teghil di Udine, sarà una sfida in programma per l’undicesima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Una gara importante per entrambe le formazioni, vogliose di scalare la classifica dopo un avvio di stagione tra luci e ombre.

L’Udinese ha raccolto 4 punti nelle prime dieci giornate, frutto di una vittoria, un pareggio e otto sconfitte. Dopo il successo per 0-1 sulla Sampdoria, i bianconeri sono stati sconfitti 1-0 dal Napoli nell’ultimo turno. Il Cagliari, invece, è a quota 13 punti, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. I rossoblu nell’ultima giornata hanno vinto 4-2 contro il Sassuolo.

UDINESE CAGLIARI PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Udinese Cagliari Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 60 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Udinese Cagliari Primavera della 11^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CAGLIARI PRIMAVERA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Udinese Cagliari Primavera al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine friulana, in campo con il 4-3-3: Di Bartolo Zuccarello, Iob, Cocetta, Abdalla, Guessand, Centis, Castagnaviz, Bassi, Semedo, Salah El Din Reda Mostafa, Buta. Passiamo adesso alla compagine sarda, schierata con il consueto 3-5-2: Lolic, Zallu, Veroli, Palomba, Pulina, Carboni, Cavuoti, Caddeo, Sulis, Vinciguerra, Griger.











