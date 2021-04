Diretta/ Udinese Cagliari (Serie A) streaming video tv: sardi senza scelta

DIRETTA UDINESE CAGLIARI: PER GLI OSPITI SFIDA DISPERATA!

Udinese Cagliari, in diretta mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 20.45 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Sardi senza scelta in una trasferta in Friuli sempre insidiosa, ma la squadra allenata da Leonardo Semplici non potrà di certo permettersi di fare calcoli. Già il Cagliari sabato scorso è riuscito a restare d’un soffio aggrappato alla speranza della salvezza, ribaltando tra il 91′ e il 95′ il risultato nello scontro diretto contro il Parma: i sardi restano comunque a -5 da Torino e Benevento e dovranno accelerare ancora per ottenere una salvezza che sarebbe straordinaria per la rimonta compiuta.

Probabili formazioni Milan Sassuolo/ Quote: il duello Berardi vs Theo Hernandez

L’Udinese aveva rallentato nelle ultime settimane ma è riuscita a interrompere una serie di 3 sconfitte consecutive andando a vincere sul campo del Crotone: successo che ha assestato definitivamente i bianconeri a metà classifica, lasciandoli in coda al treno di squadre capitanato al momento dal Verona e seguito da Sampdoria e Bologna: in questo quadro la squadra allenata da Luca Gotti cercherà di ritagliarsi il miglior piazzamento possibile.

Probabili formazioni Serie A/ Gli squalificati: la Roma perde Amadou Diawara

DIRETTA UDINESE CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Cagliari verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà quindi un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento a Sky, e in alternativa come sempre gli stessi clienti potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente, attraverso l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CAGLIARI

Le probabili formazioni della sfida tra Udinese e Cagliari alla Dacia Arena. I padroni di casa allenati da Luca Gotti scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare:Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger, Arslan, Walace, Pereyra, Ouwejan; Llorente, Nestorovski. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Leonardo Semplici con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni 32^ giornata: pronto riscatto della Juventus?

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Udinese Cagliari, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.50 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.20 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.90 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA