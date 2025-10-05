Diretta Udinese Cagliari streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A, oggi 5 ottobre 2025

DIRETTA UDINESE CAGLIARI: RIPARTIRE, OBIETTIVO IN COMUNE

Entrambe arrivano da una sconfitta nella scorsa giornata di Serie A, di conseguenza la diretta Udinese Cagliari sarà delicata oggi, domenica 5 ottobre 2025, per un gustoso lunch match alle ore 12.30 che vede bianconeri e rossoblù con il comune obiettivo di tornare a sorridere al termine della partita allo stadio Friuli.

DIRETTA/ Cagliari Torino Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si va in campo! (5 ottobre 2025)

Questo è particolarmente vero per i padroni di casa dell’Udinese, che avevano iniziato fortissimo il campionato ma adesso arrivano da due sconfitte consecutive, in casa contro il Milan e poi sul campo del Sassuolo. Non ci si doveva esaltare prima, non ci si deve deprimere ora, però ovviamente oggi sarebbe fondamentale tornare a fare punti.

Diretta/ Cagliari Genoa Primavera (risultato finale 1-1): Nuredini risponde a Doppio! (28 settembre 2025)

I punti sono 7 anche per il Cagliari, che dopo un inizio complicato si erano rilanciati molto bene con due vittorie consecutive subito dopo la sosta. Dopo è arrivata la sconfitta casalinga contro l’Inter, che comunque per i sardi è un risultato che può starci, sarebbe però prezioso fare bene nel Friuli per restare in una posizione tranquilla.

Gli obiettivi sono quindi definiti in maniera chiara, ci sono molte similitudini e anche qualche differenza, ovviamente entrambe sperano di vincere per regalarsi una sosta serena nelle prossime due settimane, ma quali saranno le risposte che arriveranno per Runjaic e Pisacane nella diretta Udinese Cagliari?

DIRETTA/ Sassuolo Udinese (risultato finale 3-1) video streaming tv: la chiude Iannoni! (28 settembre 2025)

UDINESE CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per la diretta Udinese Cagliari in tv bisognerà affidarsi alla piattaforma Dazn, quindi è necessario l’abbonamento per seguire la diretta streaming video tramite dispositivi connessi alla rete Internet.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CAGLIARI

La squalifica di Okoye più tre ballottaggi caratterizzano per i bianconeri le probabili formazioni della diretta Udinese Cagliari. Il modulo è il 3-5-1-1, davanti a Sava ci saranno Kristensen più Solet, mentre Bertola e Goglichidze si giocheranno la terza maglia disponibile nella difesa dell’Udinese. Sembra chiaro che davanti avremo Zaniolo a sostegno del centravanti Davis, ci sono invece ancora un paio di ballottaggi aperti a centrocampo, con Lovric favorito su Piotrowski e Kamara in lotta con Zemura per affiancare Ehizibue, Atta e Karlstrom.

Sarà simile il modulo 3-5-2 del Cagliari, privo di diversi infortunati fra cui soprattutto Belotti. Davanti dovrebbero quindi esserci Borrelli ed Esposito, mentre la difesa sarà formata da Ze Pedro, Mina e Luperto davanti al portiere Caprile. Gli esterni sono Palestra e Obert, in mezzo al campo invece dovrebbero agire Adopo e Folorunsho ai fianchi di Prati, che però potrebbe essere insidiato da Deiola nel principale ballottaggio per mister Pisacane.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, ecco che il fattore campo potrebbe fare la differenza nel pronostico sulla diretta Udinese Cagliari in base alle quote Snai. I friulani infatti sono favoriti per la vittoria, indicata a 2,15 contro la quota di 3,15 in caso di pareggio, infine un colpo sardo varrebbe 3,65 volte la giocata sul 2.