DIRETTA/ Udinese Cagliari video streaming tv: bianconeri ok di recente! (Coppa Italia, oggi 1 novembre 2023)

DIRETTA UDINESE CAGLIARI: TESTA A TESTA

La diretta di Udinese Cagliari ci offrirà stasera una partita naturalmente ricchissima di storia e tradizione, tanto che gli ultimi dieci precedenti sono stati tutti disputati dal mese di aprile 2018 in poi (e tutti in Serie A). I numeri recenti della sfida tra i bianconeri friulani e i rossoblù sardi ci parlano di ben sei vittorie per l’Udinese, che domina quindi questo testa a testa a fronte di due successi del Cagliari e altrettanti pareggi. In particolare, devastante per il Cagliari è il ricordo del campionato 2021-2022, che si chiuse con la retrocessione dei sardi, sconfitti per 0-4 in casa e per 5-1 in Friuli nelle due partite contro l’Udinese.

Volendo invece tornare più indietro nel tempo, si può ricordare che ci sono tre precedenti di Udinese Cagliari in Coppa Italia, in perfetto equilibrio grazie a una vittoria per parte più un pareggio. Infine, ricordiamo che in questa stagione è già stata giocata la partita d’andata del campionato di Serie A, chiusa con un pareggio per 0-0 a Cagliari domenica 17 settembre scorso, nel contesto della quarta giornata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA UDINESE CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Cagliari sarà garantita in chiaro per tutti su Italia 1, canale numero 6 del telecomando, perché pure in questa stagione la Coppa Italia sarà un’esclusiva di Mediaset. Di conseguenza, anche la diretta streaming video di Udinese Cagliari sarà garantita da questa emittente, per la precisione tramite il servizio Mediaset Infinity.

MATCH DELICATO

Udinese Cagliari, in diretta dallo stadio Friuli-BluEnergy Stadium di Udine, si giocherà per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023-2024 con fischio d’inizio fissato alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 1° novembre 2023. Una serata intrigante con la sfida tra due formazioni di Serie A, anche se naturalmente per le sorti della diretta di Udinese Cagliari potrebbero pesare molto le difficili situazioni in campionato di entrambi i team, rispettivamente al terzultimo posto con 7 punti i bianconeri friulani e una lunghezza ancora più dietro i penultimi rossoblù sardi.

Domenica l’Udinese ha ottenuto un buon pareggio a Monza, ma non ha ancora mai vinto in tutto il campionato e questo “zero” pesa come un macigno; il Cagliari era invece letteralmente sull’orlo del baratro, ultimo e sotto 0-3 in casa contro il Frosinone prima della leggendaria rimonta fino alla vittoria per 4-3, meravigliosa per gli uomini di Claudio Ranieri ma che adesso non può restare isolata se si vorrà risalire. Ricordato che si tratta di gara secca, quindi con eventuali supplementari e rigori in caso di pareggio, chi trarrà dalla Coppa Italia un’iniezione di fiducia? Ce lo dirà la diretta di Udinese Cagliari…

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CAGLIARI

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Udinese Cagliari, pur con la dovuta precisazione che in Coppa Italia è facile pensare al turnover, specie se la classifica in campionato è critica. Gabriele Cioffi, tornato da una settimana alla guida dei friulani, potrebbe schierare l’Udinese con un modulo 3-5-1-1: Silvestri dovrebbe essere protetto da una difesa a tre con Pérez, Bijol e Masina; folto centrocampo a cinque nel quale indichiamo João Ferreira, Zarraga, Walace, Lovric e Zemura; infine, questa potrebbe essere l’occasione per ammirare il talento Pafundi in appoggio al centravanti Lucca.

La risposta degli ospiti del Cagliari e del loro allenatore Claudio Ranieri dovrebbe invece concretizzarsi nel modulo 4-3-2-1, con questi possibili undici giocatori titolari: il portiere Radunovic; davanti a lui, la difesa a quattro composta da Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska e Obert; ecco poi Deiola, Viola e Sulemana nel possibile terzetto di centrocampo e la coppia di trequartisti con Oristanio e Paulo Azzi ad agire invece a sostegno del centravanti rossoblù, che stasera potrebbe essere Petagna.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Udinese Cagliari secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti, quindi il segno 1 è quotato a 1,97, mentre poi si sale a quota 3,40 sul segno X naturalmente in caso di pareggio, infine il segno 2 varrebbe 3,90 volte la posta in palio qualora oggi dovesse vincere il Cagliari.











