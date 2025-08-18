Diretta Udinese Carrarese streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del trentaduesimo di finale in Coppa Italia.

DIRETTA UDINESE CARRARESE (RISULTATO LIVE 0-0): DUPLICE FISCHIO

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo della diretta di Udinese Carrarese, ma non sono mancate le emozioni, soprattutto nella fase finale della frazione. La squadra toscana ha avuto una ghiottissima occasione per portarsi in vantaggio, ma Accornero ha sprecato malamente una splendida opportunità calciando fuori da posizione favorevole.

Calciomercato Serie A News/ Solet piace a due big, il Como pensa a un centrale spagnolo (17 agosto 2025)

Determinante nella circostanza è stato Solet, autore di un intervento difensivo da applausi: l’ex Salisburgo ha coperto perfettamente la linea difensiva, evitando guai peggiori per i friulani. L’Udinese, pur mantenendo più possesso palla e tentando di sfondare soprattutto sulla fascia destra, non è riuscita finora a trovare varchi nella difesa della Carrarese, che si è dimostrata solida e attenta. (agg. Gianmarco Mannara)

Calciomercato Udinese News/ Duello col Bologna per un terzino, Cheddira è in arrivo (16 agosto 2025)

DIRETTA UDINESE CARRARESE (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Avvio equilibrato della diretta di Udinese Carrarese, sul punteggio di 0-0 in questi trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I friulani provano a prendere in mano il gioco e si fanno subito notare con la catena di destra composta da Davis ed Ehizibue, molto attivi nel creare superiorità e cercare cross in area.

La Carrarese, però, si difende con ordine e concentrazione, riuscendo per ora a contenere le iniziative dei padroni di casa senza concedere occasioni clamorose. Ritmi piuttosto alti, con l’Udinese che vuole sbloccarla presto, ma i toscani si dimostrano pronti a lottare su ogni pallone. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Udinese Werder Brema (risultato finale 2-1): vincono i friulani! (oggi 9 agosto 2025)

DIRETTA UDINESE CARRARESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo davvero arrivati alla diretta Udinese Carrarese: il quadro dei precedenti è davvero interessante e curioso perché queste due squadre sono già state avversarie, ma per trovare le uniche due sfide nella storia bisogna tornare indietro di ben 77 anni, vale a dire nell’immediato dopoguerra perché era il 1948. Udinese e Carrarese si erano affrontate in un campionato di Serie B, con dominio friulano: due partite, un 5-0 fuori casa e un 4-0 sul terreno amico, con Giuseppe Persi mattatore della prima sfida e autore di una tripletta, a Udine invece quattro marcatori diversi tra cui Roman Schramseis Junior.

Un nome storico: morto nel 2021 a 93 anni, era un centrocampista austriaco che ha poi giocato anche nel Treviso, ed è stato il primo straniero acquistato dall’Udinese dopo la Seconda Guerra Mondiale. Era figlio dell’omonimo Roman Schramseis che nel 1947 si è seduto sulla panchina della società; quest’ultimo però è stato sostituito a stagione in corso da Elio Loschi, che non è riuscito a evitare la retrocessione. Un pezzo di storia dunque in questo incrocio che dopo oltre tre quarti di secolo torna a farci compagnia, noi allora senza indugiare oltre facciamo parlare il campo perché la diretta Udinese Carrarese sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA UDINESE CARRARESE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Udinese Carrarese per quanto riguarda la tv è disponibile sul canale 20, per la diretta streaming video vi dovrete invece rivolgere a Mediaset Infinity.

UDINESE CARRARESE: TANTE INCERTEZZE PER RUNJAIC!

Abbiamo tra poco la diretta Udinese Carrarese che, alle ore 20:45 di lunedì 18 agosto 2025, si gioca in gara secca per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2025-2026. Al Bluenergy Stadium, che di recente ha ospitato la Supercoppa Europea, arriva l’esordio stagionale per queste due squadre, da seguire con attenzione.

Tanti dubbi per l’Udinese di Kosta Runjaic, che è reduce da una stagione di tutto rispetto che ha consegnato un ottimo rendimento per l’allenatore esordiente in Serie A; tuttavia i friulani hanno perso pezzi pregiati in sede di calciomercato e ripetersi o fare addirittura meglio sarà tutt’altro che semplice, dunque staremo a vedere.

Possiamo fare un discorso simile per la Carrarese che, arrivata finalmente in Serie B, ad un certo punto ha lottato per i playoff e poi ha rischiato di venire assorbita in zona playout, si è salvata tutto sommato agevolmente ma ora sarà chiamata a una conferma con la concorrenza inevitabilmente aumentata.

Tutti temi che saranno buoni la prossima settimana quando inizieranno i due campionati, nel frattempo però si gioca la diretta Udinese Carrarese e noi dobbiamo provare a capire quale sarà l’andamento della partita di Coppa Italia, cominciando con le potenziali scelte nelle formazioni da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CARRARESE

Solito 3-5-2 per Runjaic nella diretta Udinese Carrarese: in difesa, con Sava o Padelli in porta, dovrebbero agire Thomas Kristensen, Solet e magari Goglichidze che se la vede con Bertola e Kabasele, poi tanti come sempre gli esterni che possono darsi il cambio ma noi puntiamo al momento su Ehizibue e Zemura e cioè l’usato sicuro, così come in mezzo dove con Karlstrom e Sandi Lovric può agire uno tra Payero e il nuovo arrivato Lennon Miller, senza dimenticarsi di Atta e Ekkelenkamp che può anche fare il laterale a sinistra. Reparto avanzato con il nuovo arrivato Cheddira forse già pronto; con lui Brenner o Keinan Davis.

La Carrarese ha confermato Antonio Calabro e quindi dovrebbe essere 3-4-2-1: in porta c’è Fiorillo, in difesa restano Illanes e Imperiale con Fabio Ruggeri e Calabrese a giocarsi l’altra maglia, in mezzo al campo Nicolas Schiavi con Zuelli o Capezzi avendo come esterni in aiuto Bouah e Belloni, per quanto riguarda invece i trequartisti attenzione a Rubino e Distefano arrivati dalla Fiorentina che potrebbero già avere una maglia per dare una nuova dimensione alla squadra, Abiuso e Torregrossa a questo punto sarebbero in competizione per il ruolo di prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO UDINESE CARRARESE

Nella diretta Udinese Carrarese sono comprese le quote per il pronostico, secondo l’agenzia Eurobet i friulani sono totalmente favoriti e infatti il segno 1 per la loro vittoria permette di intascare un guadagno pari a 1,32 volte quanto messo sul tavolo, già con l’ipotesi del pareggio – regolata dal segno X – arriviamo a 5,00 volte la posta in palio e infine l’affermazione della Carrarese, per la quale puntare sul segno 2, porta in dote una vincita corrispondente a 9.20 volte la giocata.