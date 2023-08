Diretta/ Udinese Catanzaro (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Coppa Italia, 11 agosto 2023)

DIRETTA UDINESE CATANZARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Udinese Catanzaro sta ormai per cominciare, naturalmente si tratta della prima uscita ufficiale nel lavoro estivo dell’Udinese, che culmina con il debutto in Coppa Italia verso il prossimo campionato di Serie A, che dista ormai solo una settimana. Ci proiettiamo dunque nel futuro ormai prossimo: il momento più atteso per i tifosi bianconeri sarà domenica 20 agosto prossimo alle ore 20.45, quando con Udinese Juventus al Friuli comincerà il campionato con un big-match di lusso per i bianconeri di mister Andrea Sottil.

Ecco poi alla seconda giornata la prima trasferta, perché si tratterà di Salernitana Udinese, attesa allo stadio Arechi alle ore 18.30 di lunedì 28 agosto. Prima della sosta, ecco poi alla terza giornata Udinese Frosinone, che si giocherà alle ore 18.30 di sabato 2 settembre, mentre la ripartenza con la quarta giornata sarà con il primo lunch-match alle ore 12.30 di domenica 17 settembre, quando sarà in programma l’incontro Cagliari Udinese. Adesso però è sicuramente meglio pensare a quello che ci attenderà fra pochissimi minuti, perché finalmente la diretta di Udinese Catanzaro adesso comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UDINESE CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Catanzaro sarà trasmessa su Italia 1, come Mediaset che garantirà la trasmissione di tutti i match di Coppa Italia. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

TESTA A TESTA

La diretta di Udinese Catanzaro metterà oggi a confronto in Coppa Italia due realtà geograficamente lontane e che non si incrociano addirittura dagli anni Ottanta in contesti ufficiali. Bisogna quindi fare un tuffo nella storia per parlare dei precedenti più recenti – o almeno, quelli meno lontani nel tempo. In compenso, in quel decennio Udinese Catanzaro era un appuntamento quasi fisso, tanto che si contano gli ultimi dieci confronti racchiusi tra domenica 4 aprile 1982 e domenica 18 giugno 1989, quando invece è cominciato il “digiuno” che sarà spezzato solo oggi.

Per curiosità più che per avere riscontri (che sull’attualità ci direbbero ben poco), ecco che possiamo evidenziare una leggera superiorità per il Catanzaro, che vanta infatti quattro vittorie a fronte di tre pareggi e altrettanti successi per l’Udinese. Da notare inoltre che ben tre di quelle partite furono in Coppa Italia, in questo caso con un bilancio di due vittorie per il Catanzaro e una per l’Udinese, con i calabresi quindi ancora in vantaggio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OSPITI AGGUERRITI!

Udinese Catanzaro in diretta venerdì 11 agosto 2023 alle ore 18.00 presso la Dacia Arena di Udine sarà una sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia. La squadra friulana riparte ancora una volta sotto la guida del tecnico Sottil, dopo una stagione scorsa positiva che li ha visti protagonisti di un campionato soddisfacente, soprattutto nelle prime fasi. Mentre aspettano con ansia l’esordio in Serie A di quest’anno contro la Juventus, i friulani la responsabilità di ottenere buoni risultati nella prima competizione nazionale ufficiale.

Dall’altra parte, i calabresi arrivano a questa sfida con il morale alle stelle, avendo eliminato il Foggia nel turno preliminare con un risultato di 1-0. Questa vittoria ha dato una spinta notevole alla squadra, che ora affronta l’ostacolo rappresentato dall’Udinese. L’obiettivo per i calabresi è mettere in mostra una buona performance, mantenendo sempre in vista il loro vero scopo stagionale: la permanenza nella categoria dopo aver ritrovato la tanto agognata Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Udinese Catanzaro, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Padelli, Abankwah, Kabasele, Guessand, Ferreira, Pejicic, Camara, D’Emilio, Zemura, Lucca, Success. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Fulignati, Situm, Brighenti, Krastev, Scognamillio, Brignola, Ghion, Verna, Vandeputte, Sounas, Curcio.

UDINESE CATANZARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.











