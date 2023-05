Diretta/ Udinese Cesena Primavera (risultato 0-1) streaming video tv: Giovannini!

DIRETTA UDINESE CESENA PRIMAVERA (RISULTATO 0-1): LA SBLOCCA GIOVANNINI!

Inizia il match tra Udinese e Cesena. Giovannini! La sbloccano i romagnoli! Gessaroli imbecca il compagno di squadra che aggancia la sfera si gira e calcia, palla alle spalle di Di Bartolo. Russo prova subito a riprenderla con un tiro a giro, salva tutto Veliaj. Udinese che si riversa in avanti a caccia dell’immediato pareggio. Centis da punizione, palla che termina alta. Cesena ad un passo dal raddoppio! Balde serve un’ottima palla per Giovannini, la sua conclusione è facile preda del portiere avversario. Dieci minuti alla fine della prima frazione per un match che si gioca solo per le statistiche visto che entrambe le compagini sono già retrocesse. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

Video/ Udinese Sampdoria (2-0) gol e highlights: Pereyra e Masina decidono il match

UDINESE CESENA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Cesena Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio in diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

Video/ Cesena Sampdoria Primavera (2-2) gol e highlights: pari pirotecnico

SI COMINCIA!

La diretta di Udinese Cesena Primavera comincia: come abbiamo già detto, si affrontano le ultime due squadre della classifica che sono nettamente staccate dal resto del gruppo, tanto da essere aritmeticamente retrocesse nel campionato 2. L’Udinese ha perso le ultime sei partite, e nove delle ultime dieci; l’ultima vittoria risale al 20 febbraio sul campo del Frosinone, nel girone di ritorno sono arrivati appena 4 punti e allora la retrocessione è maturata qui, perché all’andata tutto sommato la squadra aveva lottato (12 punti).

Il Cesena ha spezzato una serie di quattro sconfitte, curiosamente anche per i romagnoli l’ultima vittoria è stata contro il Frosinone in trasferta (2 aprile) ma 10 vittorie in 13 gare nel girone di ritorno hanno sancito una retrocessione che era scontata già in avvio, tenendo conto del fatto che i romagnoli hanno perso 9 partite in fila tra l’inizio di ottobre e la fine di gennaio. Adesso vedremo quantomeno se gli ospiti possano sperare di evitare l’ultimo posto in classifica, una magra consolazione in questa infausta stagione: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti sul terreno di gioco, qui è davvero tutto pronto e allora possiamo vivere finalmente la diretta di Udinese Cesena Primavera! (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Verona Udinese (3-1) gol e highlights: rimonta di classe

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Udinese Cesena, in diretta venerdì 12 maggio 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. Scontro a fondo classifica tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Udinese sconfitta nell’ultima trasferta di Verona e matematicamente retrocessa, con 16 punti di distanza tra i friulani e il Napoli terzultimo.

Ancor più giù il Cesena che pure ha avuto un sussulto d’orgoglio nell’ultima sfida disputata, pareggiando 2-2 in casa contro la Sampdoria e dunque interrompendo una serie di 4 sconfitte consecutive, pur rimanendo all’ultimo posto a 6 lunghezze di distanza dalla stessa Udinese. All’andata friulani vincenti col punteggio di 1-2 in casa dei romagnoli, l’8 maggio 2022 il Cesena ha vinto con un perentorio 1-4 nell’ultimo precedente di campionato in casa dell’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CESENA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Cesena Primavera, match che andrà in scena allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per l’Udinese, Jani Sturm schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Piana; Abdalla, Abankwah, Guessand; Buta, Castagnaviz, Centis, Iob; Semedo, Asante, Pejicic. Risponderà il Cesena allenato da Giovanni Ceccarelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pollini; Manetti, Elefante, Lepri, Rossi; Francesconi, Lilli, Balde; Carlini, Polli, Gessaroli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UDINESE CESENA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Cesena Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.40.











© RIPRODUZIONE RISERVATA