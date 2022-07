DIRETTA/ Udinese Chelsea streaming video tv: big match per i friulani

DIRETTA UDINESE CHELSEA: SAPORE DI EUROPA PER I FRIULANI

Con la diretta Udinese Chelsea alle ore 21 di oggi, venerdì 29 luglio, si torna a sfide al sapore di Europa per i tifosi friulani. Europa toccata ed assaporata con le gesta di Antonio Di Natale e Alexis Sanchez ormai dieci anni fa. Una sfida che fa felici i tifosi friulani che grazie al match potranno visionare le qualità della rosa quest’anno allenata dal giovane tecnico Sottil, preso dall’Ascoli dopo un ottimo campionato di Serie B. Una prova che potrà da re a Sottil le ultime indicazioni in prossimità dell’inizio di campionato che vedrà l’Udinese occupato contro il Milan campione d’Italia e senza uno dei giocatori migliori della rosa: Becao. Il brasiliano, difatti, ha subito un infortunio con annessa operazione alle ossa facciali.

Chelsea che si appresta al match con la consapevolezza che l’attesa è finita: il 6 agosto inizia la Premier League, prima di campionato subito molto ostica contro l’Everton, lontano dallo Stanford Bridge; in uno scontro subito al vertice con il tecnico tedesco Tuchel che non può lasciare niente al caso e preparare al meglio la stagione che sta arrivando, con il pensiero anche all’Europa che verrà. Dopo l’Everton, Tottenham e Leeds United nel cammino del Chelsea che, contro l’Udinese, inizia la propria marcia verso un agosto pieno di match.

DIRETTA UDINESE-CHELSEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sebbene l’importanza dell’incontro sia ‘internazionale’, non sarà possibile assistere alla diretta Udinese Chelsea in streaming video e tv, previo acquisto del biglietto allo stadio, per tutti i tifosi e gli amanti del calcio non solo italiano ma anche inglese. Negli scorsi giorni, difatti, attraverso un comunicato apparso nel sito ufficiale dei friulani, è stata resa nota questa informazione. Una notizia che non ha reso felici i tifosi dell’Udinese che non potranno assistere fisicamente al match.

“Si informano i nostri tifosi che la diretta Udinese – Chelsea, in programma venerdì 29 luglio alle ore 21 alla Dacia Arena, non sarà trasmessa in diretta televisiva in Italia. Restano aperte le prevendite dei biglietti per assistere dal vivo al match”, con questo comunicato la società Udinese ha informato tutti i supporters che non sarà possibile vedere la partita in televisione ma soltanto acquistando il tagliando per lo stadio.

DIRETTA UDINESE-CHELSEA STREAMING VIDEO TV: PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando la diretta di Udinese Chelsea, questa la possibile formazione di partenza, dei friulani contro i ragazzi di Tuchel: Padelli; Nuytinck al posto dell’infortunato Becao, Benkovic, Cocetta; spazio a Soppy sulla fascia destra con Makengo, Walace, Pereyra in mezzo al campo ma occhio a Jajalo e Lovric come possibili ingressi. Chiude a sinistra il gioellino classe 2002 Udogie; Nestorovski, Deulofeu con Beto pronto dalla panchina a subentrare. Si cerca di dare conferma all’ex Palermo Ilija Nestorosvki, autore di diversi gol nel precampionato.

Chelsea che invece può provare qualche tattica per l’inizio di campionato. Tra i pali spazio per Mendy, seguito in difesa da Chilweel, Koulibaly, appena arrivato dal Napoli, e Sarr al posto di Rudiger approdato al Real Madrid. Spazio sulla destra per James. Centrocampo con Jorginho, Gallagher e Kovacic, li davanti Havertz e Sterling, acquisto dell’estate, a servizio di Werner che agirà da punta. Da non sottovalutare anche la posizione di Havertz che può schierarsi come falso nove con Werner che lascerebbe il posto a Pulisic.











