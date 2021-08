Diretta/ Udinese Cjarlins streaming video tv: Gotti chiede di crescere (amichevole)

DIRETTA UDINESE CJARLINS: TEST LEGGERO PER I RAGAZZI DI GOTTI!

Udinese Cjarlins in diretta venerdì 6 agosto 2021 alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo Bruseschi di Udine, sarà una sfida amichevole nel cammino della formazione friulana verso la nuova stagione. Dopo il poker subito allo stadio Felix Bollaert contro il Lens, il tecnico Luca Gotti chiede ai bianconeri di crescere e di mettere da parte le tante incertezze di questa fase preliminare della stagione. Si era visto anche dopo il match contro lo Sturm Graz, al momento è la difesa il tallone d’Achille di un’Udinese che dovrà provare ora a voltare pagina e a riuscire a compattarsi. La cessione di De Paul è stata un duro colpo per gli equilibri, anche perché al momento non sono arrivati rinforzi di spessore dal mercato, ma nei prossimi test i friulani dovranno mostrare di aver acquisito spessore. Il Cjarlins Muzane è una formazione friulana militante nel campionato di Serie D e vivrà questo appuntamento di sicuro come un test di lusso, nella prima amichevole contro i dilettanti del San Luca il Cjarlins ha vinto 6-2, ma chiaramente affrontare l’Udinese sarà tutto un altro paio di maniche.

DIRETTA/ Svezia Canada femminile (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA UDINESE CJARLINS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Cjarlins sarà trasmessa sul digitale terrestre di Udinese Tv, raggiungibile sul canale numero 110 del Friuli-Venezia Giulia, del Veneto e in parte della Provincia di Ferrara. Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming video collegandosi via web al sito della televisione ufficiale della formazione friulana.

Diretta/ Messico Giappone (risultato finale 3-1): il bronzo va ai centroamericani!

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CJARLINS

Le probabili formazioni di Udinese Cjarlins, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bruseschi di Udine. Per l’Udinese, Luca Gotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; De Maio, Nuytinck, Samir; Udogie, Makengo, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Okaka, Forestieri. Da valutare la formazione del Cjarlins Muzane, club friulano militante nel campionato di Serie D.

LEGGI ANCHE:

Risultati Europa League/ Diretta gol: il primo match! Live score andata 3° turno

© RIPRODUZIONE RISERVATA