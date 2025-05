Diretta Udinese Cremonese, grigiorossi a caccia di gol per la classifica cannonieri

Alle 15.00 si giocherà la diretta Udinese Cremonese per la trentasettesima giornata del Campionato Primavera, la penultima della competizione che però per le formazioni coinvolte non avrà grandi risvolti, infatti i bianconeri hanno ormai da diverse giornate la certezza che non parteciperanno alla stessa categoria anche l’anno prossimo, in queste partite sono riusciti a portare a casa solo 14 punti e hanno la peggior differenza reti del campionato.

I grigiorossi invece possono essere tranquilli del loro posto anche nella prossima stagione grazie alla vittoria 1-0 contro l’Atalanta e possono contare sull’avere in rosa il miglior marcatore della competizione.

Diretta Udinese Cremonese, dove vedere la partita

Per vedere la diretta Udinese Cremonese basterà che chiunque fosse interessato si sintonizzi su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, che detenendo tutti i diritti sulla competizione mette in chiaro le partite oltre che a metterle a disposizione per lo streaming sul sito sportitalia.it e sull’applicazione.

Udinese Cremonese, probabili formazioni

A scendere in campo nella diretta Udinese Cremonese dovrebbero essere molto simili a quelli visti nell’ultima giornata di campionato, Igor Bubnijc dovrebbe riproporre il 5-4-1 visto nella sconfitta 4-0 in casa del Milan con Mosca in porta, Severino, Dal Vì, Owusu, Del Pino e Lazzaro in difesa, Bouradi, Xhavara, Tommaso e Acampora a centrocampo e Cosentino in attacco. Il modulo che sceglierà Elia Pavesi invece è il 3-5-2 con Tommasi in porta, Pavesi, Zilio e Bassi, Triacca, Gashi, Tessadri, Lordkipanidze e Spaggiari, Galli e il bomber Gabbiani che proverà a migliorare i suoi 27 gol.

Diretta Udinese Cremonese, quote e pronostico finale

Per chi fosse interessato alle scommesse ecco ora alcuni valori presi da bwin riguardanti i possibili risultati finali della diretta Udinese Cremonese che potranno anche dare un’indicazione su l’effettivo esito finale, la vittoria dei bianconeri è il risultato più difficile e infatti è quotato a 4.10, l’esito più probabile è invece la vittoria grigiorossa che quindi verrà pagata solo 1.60, infine il pareggio che è fissato a 3.90. La sfida potrebbe anche vedere più gol di scarto visti i 110 gol subiti in stagione dai friulani che potrebbero venire segnati dall’attaccante dei lombardi, in un’annata da 27 gol stagionali.