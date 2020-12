Diretta/ Udinese Crotone (Serie A) streaming video e tv: friulani in serie positiva

DIRETTA UDINESE CROTONE: I CALABRESI VOGLIONO RIPETERSI!

Udinese-Crotone, in diretta dalla Dacia Arena di Udine e in programma martedì 15 dicembre 2020 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Anticipo che aprirà il turno infrasettimanale della massima serie, con i friulani che si presentano all’appuntamento nel loro momento migliore della stagione. Dopo aver faticato in apertura di torneo i bianconeri hanno messo in fila tre vittorie consecutive contro Genoa, Lazio e Torino (queste ultime due fuori casa) che hanno rilanciato la squadra di Gotti lontano dalle posizioni più basse della classifica. Un’iniezione di fiducia non indifferente che ora andrà confermata contro un Crotone che resta il fanalino di coda della classifica, ma che è riuscito finalmente a centrare la prima vittoria stagionale. Un poker contro lo Spezia che era stata una delle rivelazioni di questo inizio campionato: dopo una fase di calendario molto difficile, i calabresi sembrano essere riusciti a cambiare passo, portandosi a -1 dalla coppia al terzultimo posto composta da Torino e Genoa.

DIRETTA UDINESE CROTONE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Crotone sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CROTONE

Le probabili formazioni di Udinese Crotone, sfida che andrà in scena presso la Dacia Arena di Udine. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Luca Gotti con un 3-5-2: Musso; Bonifazi, Becao, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. Gli ospiti guidati in panchina da Giovanni Stroppa schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2: Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo, Zanellato, Molina, Reca; Messias, Simy.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Udinese e Crotone, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.65, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.85, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 5.50.



