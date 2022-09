Diretta/ Udinese Empoli streaming video tv: friulani in difficoltà (Primavera)

DIRETTA UDINESE EMPOLI PRIMAVERA: IN EQUILIBRIO!

Udinese Empoli, in diretta venerdì 9 settembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Comunale di Gemona del Friuli, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato Primavera 1. Anticipo che aprirà la quinta giornata di campionato e che vede i friulani al momento piuttosto in difficoltà, con un solo punto totalizzato in 4 partite disputate e una nuova sconfitta subita sul campo del Bologna, dopo aver mosso per la prima volta la classifica con il pareggio contro il Frosinone.

L’Empoli a quota 4 punti è riuscito a reagire dopo la doppia sconfitta contro Fiorentina e Juventus, andando a pareggiare in casa contro il Cagliari: l’unica vittoria finora per i toscani resta quella nel match d’esordio contro l’Atalanta in casa, con gli orobici battuti col punteggio di 2-1. Al 15 settembre 2018 risale l’ultimo precedente tra le due squadre in casa dei friulani, che si imposero in quell’occasione col punteggio di 3-2.

UDINESE EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Empoli Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Empoli Primavera, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Gemona del Friuli. Per l’Udinese, Jani Sturm schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Bartolo, Cocetta, Nuredini, Abdalla, Accetta, Zunec, Castagnaviz, Iob, Centis, Pafundi, Campanile. Risponderà l’Empoli allenato da Antonio Buscé con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Fantoni; Tropea, Dragoner, Guarino, Angori; Kaczmarski, Renzi; Seck, Ignacchiti, Fini; Nabian.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











