DIRETTA UDINESE EMPOLI (RISULTATO 1-0): DOMINIO FRIULANO IN AVVIO

L’Udinese sfiora il vantaggio dopo 7’ con una splendida azione sulla sinistra di Atta, che serve in area Lucca: l’attaccante tenta una spettacolare semirovesciata, ma il pallone termina alto. All’11’, Thauvin prova un tiro a giro, trovando però la pronta risposta di Silvestri. Al 17’, Lovric calcia di sinistro, ma il portiere avversario si supera con un grande intervento. Il pressing friulano porta al gol al 19’: Atta calcia dal limite, Ekkelenkamp devia sotto porta e beffa Silvestri, sbloccando il match. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA UDINESE EMPOLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Due ottime protagoniste della prima parte della stagione si affrontano nella diretta Udinese Empoli, ma con umori ben diversi in questo momento. I bianconeri friulani hanno un po’ rallentato, ma comunque a forza soprattutto di pareggi (che sono stati ben quattro nelle ultime sette giornate) l’Udinese di mister Kosta Runjaic resta in una posizione di classifica più che tranquilla a quota 30 punti, con una discreta solidità indicata dal fatto di avere perso solamente due delle ultime otto partite giocate. Musica tristemente diversa per l’Empoli, la cui ultima vittoria risale al giorno dell’Immacolata.

Fin lì era andato tutto bene, ma da allora in poi sono arrivati due pareggi e sette sconfitte nelle ultime nove partite giocate e adesso incombe l’incubo della retrocessione per un Empoli pericolosamente a quota 21 punti. Insomma, il favore del pronostico dovrebbe essere tutto per i padroni di casa, ma staremo a vedere cosa ci dirà la diretta Udinese Empoli! UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. Allenatore: Kosta Runjaic EMPOLI (3-4-2-1): M. Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Giu. Pezzella; Gyasi, L. Henderson, A. Grassi, Cacace; Kouamé, Maleh; L. Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UDINESE EMPOLI, FRIULANI STABILMENTE A META’ CLASSIFICA

In campo domenica 16 febbraio 2025 alle ore 15:00 per la diretta Udinese Empoli. Al Bluenergy Stadium-Stadio Friuli i bianconeri ripartono dopo aver ottenuto uno stupendo pareggio in casa della capolista Napoli lo scorso weekend che ha inoltre permesso loro di toccare quota 30 punti in classifica, raggiungendo così la decima posizione generale. I friulani sono lontani dalla parte più bassa della graduatoria e non hanno fretta di strappare un piazzamento per le coppe europee da disputare nella prossima stagione ma non vogliono nemmeno fermarsi subendo battute d’arresto dovute ad eventuali cattive prestazioni offerte in campo.

Per questo motivo i toscani dovranno lottare per cercare di fare risultato in trasferta nella venticinquesima giornata di campionato. Battuta prima dalla Juventus e poi in casa anche dal Milan, la squadra di mister D’Aversa si trova a ridosso della zona retrocessione possedendo solo ventuno punti in diciassettesima posizione. Alle loro spalle il Parma è pronto a scavalcare gli azzurri alla prima occasione utile ed una vittoria esterna potrebbe al contempo garantire loro anche un bel balzo in avanti.

DIRETTA UDINESE EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Possibile un canonico 4-4-2 con Sava, Kristensen, Bijol, Solet, Kamara, Atta, Lovric, Karlstrom Ekkelenkamp, Thauvin e Lucca nelle probabili formazioni della diretta Udinese Empoli ragionando in merito ai padroni di casa. Gli ospiti toscani dovrebbero invece presentarsi dall’inizioe della contesa utilizzando il modulo 3-5-2 con Vasquez, De Sciglio, Goglichidze, Cacace, Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Pezzella, Esposito e Colombo considerando pure le assenze con cui deve avere a che fare il tecnico D’Aversa.

DIRETTA UDINESE EMPOLI, LE QUOTE

I boomakers sembrano aver indicato un possibile vincitore per la diretta Udinese Empoli a giudicare dalle quote emesse. Stando per esempio a quanto pagato da Sisal, i padroni di casa partono da una posizione di vantaggio rispetto agli ospiti con l’1 fissato appunto solamente a 1.90. La vittoria dei toscani è invece alquanto improbabile se si guarda il 2 indicato a 4.25 ed il pareggio ha invece maggiori chances di concretizzarsi con l’x dato invece a 3.35.