Diretta/ Udinese Empoli video streaming tv: obiettivi raggiunti (Serie A)

DIRETTA UDINESE EMPOLI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Udinese Empoli, in diretta sabato 16 aprile alle ore 14.30 dalla Dacia Arena di Udine, è valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Una gara che ha poco da dire in termini di classifica – entrambe le squadre hanno raggiunto la salvezza e non hanno aspirazioni europee – ma che servirà a Gotti e Andreazzoli per cercare continuità di risultato.

L’Udinese è situata al tredicesimo posto in classifica con 36 punti, frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte. La compagine friulana arriva a questo appuntamento da due successi di fila: il netto 5-1 ai danni del Cagliari e l’1-2 esterno contro il Venezia. L’Empoli, invece, è situato al quattordicesimo posto con 34 punti, raccolti grazie a 8 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte. La vittoria manca da tempo ai toscani, che nell’ultimo turno hanno ottenuto uno 0-0 interno contro lo Spezia.

DIRETTA UDINESE EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Udinese Empoli di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE EMPOLI

Dopo aver presentato la diretta Udinese Empoli, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della sfida della Dacia Arena. Due assenze per i padroni di casa: mister Gotti dovrà fare a meno di Santurro e, soprattutto, del bomber Beto. Udinese in campo con il consueto 3-5-2: in porta Silvestri, linea a tre di difesa composta da Becao, Pablo Marì e Zeegelaar. Sulle corsie esterne agiranno Molina e Udogie, mentre il trio di centrocampo sarà composto da Arslan, Walace e Pereyra. In attacco Success sostituirà Beto al fianco di Deulofeu. Passiamo adesso all’Empoli, privo degli infortunati Haas, Marchizza e Tonelli. Out anche Zurkowski per squalifica. Azzurri schierati con il 4-3-1-2: Vicario in porta, davanti a lui Stojanovic, Romagnoli, Viti e Pariis. Asllani in cabina di regia, affiancato da Benassi e Bandinelli. Bajrami agirà tra le linee, alle spalle di Pinamonti e Di Francesco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo adesso a conoscere le quote per le scommesse della diretta Udinese Empoli. Secondo i principali bookmakers italiani, i padroni di casa partono con i favori del pronostico. Prendiamo come riferimento le quotazioni offerte dagli analisti di Eurobet: la vittoria dell’Udinese è data a 1,87, il pareggio è dato a 3,60, mentre la vittoria dell’Empoli è data a 4,20. Potrebbe essere una gara ricca di reti, come testimoniato dai dati di Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente 2,02 e 1,70. Segneranno entrambe le squadre? Per i bookmakers è probabile: il Gol è a 1,62, mentre il No Gol è a 2,15.

