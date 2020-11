Diretta/ Udinese Fiorentina (Coppa Italia) streaming video e tv: altre priorità

DIRETTA UDINESE FIORENTINA: PRANDELLI VUOLE LA PRIMA VITTORIA!

Udinese Fiorentina, in diretta alle ore 17.30 dalla Dacia Arena è una delle partite in programma oggi, mercoledì 25 novembre 2020, per il quarto turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Al momento le due squadre sembrano avere altre priorità, considerando i risultati ottenuti in campionato, e l’appuntamento di Coppa non arriva nel migliore dei momenti. I friulani quantomeno sono riusciti a ottenere un’importante boccata d’ossigeno dall’ultima sofferta vittoria interna contro il Genoa, successo-thriller visto che i Grifoni si sono visti annullati in pieno recupero il gol del pari. L’arrivo di Cesare Prandelli non ha invece regalato la sperata scossa alla Fiorentina, che si è ritrovata sorpresa in casa dal Benevento e sempre più impelagata nei bassifondi della classifica della massima serie. La Coppa per entrambe le formazioni può essere una buona opportunità per nobilitare la stagione, ma l’impressione è che gli allenatori si affideranno alle seconde linee sperando di trovare immediato riscatto nel weekend in campionato.

DIRETTA UDINESE FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Fiorentina non sarà trasmessa sui canali in chiaro o a pagamento, né sul digitale terrestre né sul satellite; sarà però possibile visitare il sito Rai Play, in maniera completamente gratuita, per seguire la partita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE FIORENTINA

Le probabili formazioni di Udinese Fiorentina, sfida che andrà in scena presso la Dacia Arena. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Luca Gotti con un 3-5-2: Scuffet; Becao, De Maio, Bonifazi; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Forestieri. Gli ospiti guidati in panchina da Cesare Prandelli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Terracciano; Lirola, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Callejón, Cutrone, Saponara.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Udinese Fiorentina secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa friulani partono lievemente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2.55, mentre poi si sale a quota 3.60 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 2.50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione viola.



