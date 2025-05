DIRETTA UDINESE FIORENTINA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Passiamo adesso alle statistiche per la diretta di Udinese Fiorentina, il fischio di inizio è ormai vicino ma cosa possiamo sapere in termini di trend? I friulani segnano in media 1.08 gol a partita, mentre i viola vantano una produzione offensiva superiore, con 1.5 reti a gara, dato che li colloca tra le squadre più incisive del campionato nella zona medio-alta della classifica. In fase difensiva, le due squadre si equivalgono: la Fiorentina subisce 1.03 gol a partita, leggermente meno dei 1.42 dell’Udinese. Questo dato trova riscontro anche nei clean sheet: 12 partite chiuse senza subire reti per i viola, 9 per i bianconeri, che faticano a contenere soprattutto squadre dinamiche e abili nel fraseggio. Le percentuali di vittorie confermano la tendenza: solo il 33.33% per l’Udinese, quasi la metà delle partite vinte, contro il 47.22% della Fiorentina, che ha saputo spesso imporsi anche lontano dal Franchi.

Udinese venduta dai Pozzo a fondo Usa?/ "Affare da 150 milioni, in arrivo annuncio ufficiale"

Sui gol totali, la Fiorentina è coinvolta in match leggermente più aperti: il 72.22% delle sue partite supera l’Over 1.5 e il 52.78% arriva anche all’Over 2.5. L’Udinese risponde con un 69.44% di Over 1.5 e un 50% di Over 2.5. In sostanza, entrambe propongono partite vivaci, anche se con frequenze appena diverse. L’indice “entrambe a segno” è quasi identico (58.33% Fiorentina, 52.78% Udinese), segno che nessuna delle due è abituata a partite completamente a senso unico. UDINESE (3-5-2): M. Okoye; Kabasele, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Lucca, A. Sanchez. Allenatore: Kosta Runjaic FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, L. Ranieri; Dodò, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Beltran, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino (agg. Gianmarco Mannara)

Video Fiorentina Juventus Primavera (4-1)/ Gol e highlights: Viola in semifinale, super Rubino

DIRETTA UDINESE FIORENTINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque avesse l’intenzione di vedere con i propri occhi la diretta Udinese Fiorentina senza avere un biglietto per lo Stadio Friuli avrà un’unica opzione da scegliere, ovvero iscriversi a DAZN. Gli abbonati alla piattaforma di streaming a pagamento potranno seguire l’incontro con la consueta modalità e basterà accedere al sito web o all’applicazione.

UDINESE FIORENTINA, CERCARE DI RICONFERMARSI IN EUROPA

Comincia domenica 25 maggio 2025 alle ore 20:45 la diretta Udinese Fiorentina. Presso il Bluenergy Stadium-Stadio Friuli i toscani proveranno a conquistare un successo in attesa di capire che cosa accadrà anche su altri campi. I viola potrebbero infatti terminare la stagione a sessantacinque punti insieme con la Lazio, se questa finisse KO, ed il Bologna, che si trova invece a quota sessantadue come la squadra di mister Palladino ma è già qualificata alla prossima edizione dell’Europa League avendo vinto la Coppa Italia contro il Milan.

DIRETTA/ Fiorentina Juventus Primavera (risultato finale 4-1): poker Viola, Balbo chiude il match (23 maggio)

Il successo dei Felsinei renderebbe valida una nuova casella per l’accesso alla Conference League ed i gigliati potrebbero far loro il settimo posto ai danni dei biancocelesti, in svantaggio negli scontri diretti. In ogni caso per la Fiorentina è obbligatorio bissare la vittoria conquistata nello scorso turno proprio contro i rossoblu dell’ex Italiano. L’Udinese ha invece la chance di chiudere in undicesima posizione scalzando il Torino, per adesso a pari punti e dunque a quota quarantaquattro. Battuti dalla Juventus nell’ultimo weekend, i friulani tenteranno di salutare al meglio il proprio pubblico.

UDINESE FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le squalifiche di Lovric e Kristensen, insieme con gli infortuni di Bijol, Bravo, Touré, Kamara, Payero e Thauvin, starebbero forzando il tecnico bianconero Runjaic verso il modulo 3-5-2 con Okoye, Giannetti, Kabasele, Solet, Ehizibue, Karlstrom, Zarraga, Atta, Zemura, Lucca e Davis dall’inizio per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Udinese Fiorentina. Uno speculare 3-5-2 con De Gea, Pongracic, Marì, Ranieri, Dodo, Richardson, Mandragora, Fagioli, Gosens, Kean e Gudmundsson potrebbe esere adottato pure a mister Raffaele Palladino, il quale non avrà dal canto suo a disposizione nè Comuzzo nè Bove.

DIRETTA UDINESE FIORENTINA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano indicare un possibile vincitore tramite le loro quote offerte alla vigilia riguardo all’esito finale della diretta Udinese Fiorentina. Agenzie di scommesse del calibro di Sisal sono certe nel pagare non più di 1.95 per l’eventuale successo dei toscani, favoriti quindi per il trionfo in questa sfida. Il pronostico non è dunque per niente favorevole ai friulani, i quali avrebbero più o meno le stesse chances di far loro i tre punti in palio, con il segno 1 fissato a 3.75, rispetto a quelle di chiudere la gara in parità, con l’x pagato infine a 3.50.