Diretta Udinese Genoa/ Streaming video tv: entrambe a caccia della vittoria (Serie A)

DIRETTA UDINESE GENOA: ENTRAMBE CERCANO UNA VITTORIA

Udinese Genoa sarà diretta dall’arbitro Francesco Meraviglia della sezione AIA di Pistoia. La partita in programma domenica 28 novembre alle ore 12:30 presso lo stadio Dacia Arena, è valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A. L’Udinese non sta vivendo un buon periodo, nell’ultima giornata ha perso in casa del Torino con il risultato di 2-1. Nelle ultime cinque uscite, la squadra di Luca Gotti ha vinto solamente una gara, pareggiandone due e perdendone altrettante. I bianconeri con 14 punti sono collocati in quindicesima posizione, a ridosso della zona retrocessione, distante di cinque lunghezze.

DIRETTA/ Torino Udinese (risultato finale 2-1): Forestieri accorcia ma non basta

Esordio amaro per Andriy Shevchenko sulla panchina del Genoa. Nello scorso turno infatti, i rossoblù hanno perso in casa 0-2 contro la Roma di José Mourinho. Il nuovo allenatore dei liguri, vorrà quindi riscattare la sconfitta subita nella prima partita alla guida del Genoa. I rossoblù sono attualmente diciottesimi con 9 punti, occupando quindi un posto nella zona retrocessione. Una eventuale vittoria contro l’Udinese, farebbe rasserenare sicuramente l’ambiente genoano. Nella scorsa stagione, l’Udinese si impose di misura nella gara di andata, vincendo 1-0. In quella di ritorno, le due squadre si divisero la posta, pareggiando 1-1.

Diretta/ Genoa Roma (risultato finale 0-2): doppio Afena-Gyan!

UDINESE GENOA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Udinese Genoa sarà affidata a Sky Sport. La gara in questione rientra tra le tre partite a giornata che può trasmettere l’emittente satellitare. Ovviamente bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio per poter visionare il match. In alternativa, è possibile seguire la gara in diretta streaming video su DAZN. La piattaforma digitale che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie A, di cui 7 in esclusiva. Anche in questo caso bisogna disporre di un abbonamento. Inoltre è necessario avere una connessione ad internet ed un dispositivo mobile o una Smart Tv abilitati alla visione.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA/ Quote: occhi puntati su Tammy Abraham

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE GENOA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Udinese Genoa di Serie A. Luca Gotti, tecnico dei bianconeri dovrebbe optare per il modulo 4-2-3-1. Questi i probabili undici che scenderanno in campo dal primo minuto per l’Udinese: Silvestri; Udogie, Becao, Nuytinck, Samir; Makengo, Walace; Molina, Pereyra, Deulofeu; Beto.

Per il Genoa, Andriy Shevchenko dovrebbe riproporre la stessa formazione scesa in campo nello scorso turno contro la Roma. Quindi modulo 3-5-2, e spazio ai seguenti undici: Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Ekuban, Pandev.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Udinese Genoa di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria dell’Udinese, associata al segno 1 è quotata 1.77. Un eventuale pareggio, proposto con il segno X, ha una quota di 3.60. La vittoria del Genoa, abbinata al segno 2, viene proposta con una quota di 4.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA