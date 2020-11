Diretta Udinese Genoa/ Streaming video tv: già sfida salvezza (Serie A)

DIRETTA UDINESE GENOA: SCONTRO AD ALTA TENSIONE!

Udinese Genoa, in diretta dallo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine, si gioca oggi domenica 22 novembre 2020 alle ore 18.00, dal momento che si tratterà del primo anticipo della ottava giornata del campionato di Serie A. Inutile girarci attorno: la diretta di Udinese Genoa si configura già come un potenziale scontro salvezza, con posta in palio di conseguenza piuttosto delicata. La classifica parla chiaro in tal senso: il Genoa ha 5 punti e l’Udinese segue a quota 4, chi perde oggi dunque inizierebbe già ad annaspare e anche il pareggio potrebbe servire a poco, specie per l’Udinese che è dietro e gioca in casa – concetto sia pure relativo in tempi di stadi chiusi. Va anche detto che i bianconeri friulani arrivano da un buon pareggio contro il Sassuolo prima della sosta, mentre il Genoa deve ripartire dopo la sconfitta casalinga contro la Roma: chi saprà dare un calcio alla crisi che minaccia di colpire queste due formazioni?

DIRETTA UDINESE GENOA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Genoa sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE GENOA

Osserviamo ora le probabili formazioni di Udinese Genoa: per i friulani modulo 3-4-3 con Nuytinck perno della retroguardia a tre e il tridente offensivo formato da Deulofeu, Okaka e Pussetto, che però potrebbe essere in ballottaggio con Lasagna. Se infine dovesse invece prevalere un assetto più coperto e quindi il 3-5-2, in mediana potrebbe trovare spazio da titolare anche Makengo. Nel Genoa, considerati gli acciacchi di capitan Criscito, ipotizziamo Pellegrini titolare come terzino sinistro, mentre a destra Biraschi è favorito su Ghiglione. A centrocampo possibile conferma da titolare per Rovella, mentre davanti dovremmo avere Zajc trequartista alle spalle di Pandev e Scamacca, reduci da ottimi risultati con la Macedonia (portata da Goran agli Europei per la prima volta) e la nostra Nazionale Under 21.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Udinese Genoa secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I bianconeri sono largamente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,90, mentre poi si sale a quota 3,60 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria da parte del Genoa.



