DIRETTA UDINESE INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Praticamente un monologo nerazzurro negli ultimi precedenti della diretta Udinese Inter Primavera, ma con un avvertimento relativo al match d’andata. In effetti, c’era una striscia aperta di otto vittorie consecutive per i giovani nerazzurri, che era cominciata con un successo casalingo per 1-0 domenica 24 aprile 2016 ed è di fatto terminata con il colpo 0-2 esterno di domenica 30 aprile 2023, perché invece mercoledì 18 dicembre scorso c’è stato a sorpresa un pareggio per 1-1, per di più in casa dell’Inter e quindi al Konami Youth Developement Center.

Ad essere precisi, i nerazzurri avevano rischiato anche peggio, perché solamente al minuto 86 Matteo Spinaccè segnò il gol del pareggio dopo il vantaggio friulano ad opera di Luca Bonin al 64’ minuto. In classifica ci sono addirittura 36 punti di differenza in questo momento fra le due squadre, ma quel pareggio ci ricorda che potrebbe non essere tutto così scontato nella diretta Udinese Inter Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA UDINESE INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Udinese Inter Primavera è un’esclusiva di SportItalia che trasmetterà la partita in chiaro oppure in streaming video sul sito internet.

ZANCHETTA PUNTA AL PRIMO POSTO

La mattinata della venticinquesima giornata del campionato Primavera entra nel vivo con la diretta Udinese Inter in campo alle 11,00 di sabato 15 febbraio. La sfida metterà a conforto due squadre quasi agli antipodi della classifica e a caccia dei tre punti per migliorare la classifica.

L’Udinese di Bubnjic si trova all’ultimo posto in classifica con soli dieci punti e ha bisogno di una serie di risultati utili consecutivi per sperare nella salvezza. L’Inter di Zanchetta è terza in classifica ed arriva da una netta vittoria per 3 a 0 in casa contro il Lecce.

UDINESE INTER PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’Udinese di Bubnjic scenderà in campo con una difesa a tre formata da Olivo, Del Pino e Bozza a difendere Cassin tra i pali. Shpuza e Marello agiranno come esterni di centrocampo e dovranno supportare la coppia di attaccanti formata da Bonin e Pejicic.

Difesa a quattro, invece, per l’Inter di Zanchetta che si dovrebbe affidare ad una retroguardia formata da Aidoo, Re Cecconi, Maye e Motta. In mediana giocherà Bovo che avrà il compito di equilibrare la squadra che si appoggerà sul tridente formato da De Pieri, Lavelli e Quieto.

UDINESE INTER PRIMAVERA, LE QUOTE

Partita secondo logica potenzialmente a senso unico, infatti le quote Snai per il pronostico sulla diretta Udinese Inter Primavera ci dicono che il segno 2 è proposto a 1,21, mentre già in caso di pareggio si toccherebbe quota 5,75. Per i più coraggiosi, la vittoria casalinga dell’Udinese è invece quotata a 9,25.