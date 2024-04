DIRETTA/ Udinese Inter video streaming tv: all’andata ci fu un poker dei nerazzurri! (Serie A, 8 aprile 2024)

DIRETTA UDINESE INTER: IL TESTA A TESTA DEI PRECEDENTI

La diretta della sfida che vede scendere in campo Udinese Inter avrà l’arduo compito di chiudere questo turno di serie A. L’ago della bilancia gli ultimi 5 incontri pende dalle parti dell’Inter con ben quattro vittorie ed una sola sconfitta. Vittoria nerazzurra con il risultato di 2-0 datata 31 ottobre 2021 grazie alla doppietta dell’ex calciatore della Lazio Correa. Nuovo successo nel maggio successivo grazie alle reti di Perisic e Lautaro Martinez.

Vittoria a sorpresa dei bianconeri il 18 ottobre del 2022 con le reti nel finale realizzate da Bijol e Arslan. Inter che riesce a rifarsi nella sfida di ritorno alla luce delle reti che portano la firma della Lu-La, Lukaku e Lautaro Martinez. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella della gara di andata terminata con il pesante risultato di 4-0 da parte dei nerazzurri con ben tre reti realizzate nella prima frazione di gioco. (Marco Genduso)

DIRETTA UDINESE INTER STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Udinese Inter sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di streaming online Dazn, avendo questo ultimo i diritti per i prossimi anni del massimo campionato europeo. In alternativa si potrà seguire il match insieme a noi che commenteremo la partita testualmente.

SI CHIUDE CON LA CAPOLISTA

Terminiamo questa giornata di Serie A con la diretta di Udinese Inter, partita che chiude la 31esima giornata di campionato e che ha il suo fischio di inizio fissato per oggi 8 aprile alle ore 20,45. L’Udinese viene da un pareggio contro il Sassuolo nell’ultima giornata di campionato, piazzandosi attualmente al 14º posto in classifica.

Dall’altra parte del campo, l’Inter è al comando incontrastato della classifica, vincendo con convinzione contro l’Empoli nell’ultima giornata per 2-0. I nerazzurri vogliono mantenere la loro leadership e consolidare il loro vantaggio in testa alla classifica. Anche se sulla carta sembra una partita facile per l’Inter, nel calcio non si può mai dare nulla per scontato.

UDINESE INTER: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo ora alle probabili formazioni della diretta di Udinese Inter con la speranza di inquadrare i possibili canditati al premio di miglior giocatore: per i friulani Wallace sarà fondamentale in cabina di regia per dare solidità alla difesa e avviare l’azione offensiva. Il suo ruolo sarà cruciale nel garantire equilibrio e organizzazione al centrocampo friulano, mentre cercherà anche di smistare palloni per avviare le azioni offensive della sua squadra.

Dall’altra parte Inzaghi potrebbe schierare Dimarco sull’out di sinistra. Dimarco si è dimostrato un elemento costante e pericoloso nell’attacco nerazzurro, contribuendo con regolarità alla fase offensiva con le sue incursioni e i suoi tentativi di segnare.

UDINESE INTER, LE QUOTE

Vediamo le quoteche vengono attribuite alla diretta di Udinese Inter sul sito della Snai: il segno 1 è stato quotato a 3,8 mentre il suo opposto a 1,45. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 2,5 sull’importo scommesso.











