DIRETTA/ Udinese Inter video streaming tv: ai friulani la vittoria manca da 5 anni

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Udinese Inter: che i friulani siano una sorta di bestia nera per i nerazzurri è abbastanza acclarato, anche se nelle ultime dieci partite contiamo 7 vittorie dell’Inter a fronte di un solo successo dell’Udinese, che nel dicembre 2017 è andata a vincere a San Siro per 3-1. Non bisogna però dimenticare che nel trionfale 2006-2007, il campionato immediatamente successivo a Calciopoli, erano stati due pareggi contro l’Udinese a fare da “paletti” alla striscia record di 17 vittorie consecutive dell’Inter di Roberto Mancini; nel febbraio 2020 la doppietta di Romelu Lukaku (il secondo gol su rigore) ha portato a quella che è la vittoria più recente della Beneamata alla Dacia Arena, in un periodo come detto dominante per la squadra di Milano.

Per trovare l’ultima vittoria che l’Udinese ha ottenuto davanti al proprio pubblico dobbiamo tornare agli ottavi di Coppa Italia nel gennaio 2014; in campionato invece siamo esattamente indietro di un anno, un 3-0 netto ottenuto da Francesco Guidolin contro Andrea Stramaccioni che, sotto per il gol di Antonio Di Natale, dopo un minuto si era visto espellere Juan Jesus ed era definitivamente crollato, tra il 75’ e il 79’, sotto i colpi di Luis Muriel e ancora di Di Natale, che aveva completato la sua personale doppietta. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA UDINESE INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Udinese Inter di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

Udinese Inter, in diretta domenica 1 maggio 2022 alle ore 18.00 presso la Dacia Arena di Udine sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri chiamati a non mollare nella corsa Scudetto dopo la doccia fredda della sconfitta subita a Bologna nel recupero di campionato, atteso a lungo ma che ha costretto gli uomini di Simone Inzaghi a restare a -2 dal Milan capolista in classifica.

L’Udinese si sta divertendo come mina vagante della parte finale del campionato, senza obiettivi particolari di classifica ma con alcune performance notevoli come quella di mercoledì scorso, col clamoroso 0-4 inflitto alla Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Nel match d’andata Inter vincente 2-0 a San Siro contro l’Udinese grazie a una doppietta messa a segno da Joaquin Correa.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

Le probabili formazioni della diretta Udinese Inter, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Gabriele Cioffi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Success, Deulofeu. Risponderà l’Inter allenata da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Dzeko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Inter, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.20, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.

