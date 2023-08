DIRETTA UDINESE JUVENTUS/ Video streaming tv: dominio Vecchia Signora ma… (Serie A, 20 agosto 2023)

DIRETTA UDINESE JUVENTUS: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Udinese Juventus, una partita che come abbiamo già visto introduce ancora una volta il campionato di Serie A. I friulani hanno battuto la Juventus in epoca recente, qui alla Dacia Arena: luglio 2020, una partita che avrebbe potuto consegnare lo scudetto alla squadra di Maurizio Sarri e che invece, dopo il vantaggio di Matthijs De Ligt, si era risolta nel successo dei padroni di casa con Ilija Nestorovski e Seko Fofana. La Vecchia Signora il tricolore lo aveva comunque portato a casa; in generale contro l’Udinese ha quasi sempre dominato, ricordiamo i gol di Alex Trezeguet e Alessandro Del Piero per lo scudetto numero 26, nel 2002, vinto al Friuli in un modo sorprendente e inaspettato.

Se l’Udinese ha battuto la Juventus nella prima giornata del 2015-2016, tuttavia all’Allianz Stadium, l’ultimo successo esterno della Vecchia Signora risale a nemmeno tre mesi fa: giugno 2023, ultima giornata di un campionato amaro per la banda di Massimiliano Allegri e tutto sommato positivo per la formazione di Andrea Sottil. Il gol decisivo lo aveva realizzato Federico Chiesa: da Udinese Juventus a Udinese Juventus, due tornei di Serie A che chiudono e aprono con la stessa partita sullo stesso campo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA UDINESE JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Juventus dovrebbe essere disponibile su Zona DAZN: il canale fa parte del pacchetto della televisione satellitare (al numero 214 del decoder) e sarà accessibile agli abbonati di questa emittente che, naturalmente, siano clienti anche della piattaforma DAZN. In alternativa questo portale, che ha acquisito ancora i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A, sarà fruibile con il tradizionale metodo della diretta streaming video: dovrete in questo caso attivare il vostro abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure avvalervi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

UDINESE JUVENTUS: UNA CLASSICA IN AVVIO!

Udinese Juventus si gioca in diretta dalla Dacia Arena, alle ore 20:45 di domenica 20 agosto: è un appuntamento ormai classico nella 1^ giornata (in questo caso della Serie A 2023-2024) perché per la quarta volta nelle ultime 13 stagioni il calendario stabilisce questo appuntamento, anche se nel 2011 lo sciopero iniziale lo aveva fatto slittare a dicembre. La Juventus arriva a Udine con tanta rabbia per la penalizzazione dello scorso anno e l’esclusione dalle coppe europee, ma anche con tanta incertezza: di fatto la rosa è la stessa della passata stagione e ora si attende che, eventualmente, gli ultimi giorni di calciomercato portino qualche botto.

Per l’Udinese si tratterà di confermare quanto di buono fatto vedere nella passata stagione: un avvio straripante, poi un brusco calo ma la salvezza è stata raggiunta senza penare, ed è chiaro che ora Andrea Sottil punti a fare lo stesso se non addirittura migliorare quel passo. Tra poco vivremo tutte le emozioni della diretta di Udinese Juventus; aspettandone il calcio d’inizio possiamo ora fare qualche rapida analisi circa i temi principali che potrebbero emergere dal terreno di gioco della Dacia Arena, iniziando come sempre dalle potenziali scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS

Nella diretta di Udinese Juventus si affrontano due moduli speculari. Nel 3-5-2 di Sottil mancheranno Ebosse, Ehizibue e Deulofeu, dunque in difesa a protezione di Marco Silvestri comanda Bijol con Nehuen Perez e Masina ai suoi lati. I due giocatori che avanzano il raggio d’azione a centrocampo, come esterni, dovrebbero essere Ebosele a destra e Hassane Kamara sull’altro versante; in mezzo la solita regia di Walace, con Zarraga e Lovric che saranno le due mezzali. Per quanto riguarda il tandem offensivo, aspettando Deulofeu dovrebbe essere Thauvin a fare coppia con Beto, ma occhio a Brenner e magari alla sorpresa Pafundi.

Massimiliano Allegri risponde con Gatti, Bremer e Danilo posizionati davanti al portiere Szczesny; Timothy Weah è pronto all’esordio e verrà schierato come esterno destro di centrocampo, dall’altra parte ovviamente avremo Kostic. Con Pogba ancora fuori dai giochi, la zona mediana sarà occupata da Fagioli, Locatelli e Rabiot; tuttavia l’ex Cremonese non è al top, quindi possibilità per Miretti ma anche McKennie. Davanti, si punta su Federico Chiesa e Vlahovic; il serbo resta in ballottaggio con Milik, ma dà la sensazione di essere favorito.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Udinese Juventus possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la prima giornata di Serie A. Il segno 1 per la vittoria della squadra friulana vi farebbe guadagnare 4,50 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 3,55 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della Vecchia Signora, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 1,85 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











