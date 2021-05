Diretta Udinese Juventus/ Streaming video tv: Pirlo deve vincere (Serie A)

DIRETTA UDINESE JUVENTUS: PUNTI PESANTI!

Udinese Juventus, in diretta dallo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine, è il posticipo che alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 2 maggio 2021, si giocherà per la trentaquattresima giornata di Serie A. Il “derby” bianconero sarà delicato soprattutto per Andrea Pirlo: la diretta di Udinese Juventus infatti potrebbe essere un bivio decisivo per la stagione della Vecchia Signora, che ormai ha abdicato dopo nove scudetti consecutivi, ma rischia addirittura di rimanere fuori dalle prime quattro posizioni e quindi dalla prossima Champions League, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: si gioca Lazio Genoa!

Il pareggio a Firenze di domenica scorsa ha ulteriormente complicato la situazione, perché ci sono sicuramente avversarie che stanno molto meglio in questa volta finale, dunque la Juventus deve tornare immediatamente a vincere. Di fronte avrà l’Udinese di Luca Gotti, che vincendo a Benevento ha fatto un bel passo avanti verso la salvezza, ma che naturalmente cercherà di blindare definitivamente questo traguardo con un risultato di prestigio. Posta in palio altissima: cosa succederà in Udinese Juventus?

Diretta Sassuolo Atalanta/ Streaming video tv: De Zerbi vs Gasperini, bella sfida

DIRETTA UDINESE JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Juventus sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport, che trasmette sette partite ad ogni giornata del campionato di Serie A, compresa questa. Gli abbonati Sky avranno di conseguenza a disposizione anche la diretta streaming video, che sarà fornita come al solito tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Udinese Juventus. Spicca l’assenza per squalifica di Musso, dunque tra i pali della porta friulana giocherà Scuffet. Modulo 3-5-1-1 con ancora dubbi in difesa, dove l’unica certezza sembra essere Nuytinck, idee molto più chiare invece nel folto quintetto di centrocampo che dovrebbe proporre da destra a sinistra Molina, De Paul, Arslan, Walace e Stryger Larsen, mentre il reparto offensivo dovrebbe vedere Pereyra trequartista alle spalle di Okaka, favorito come centravanti. Vari dubbi anche per Andrea Pirlo: ballottaggio Chiellini-Bonucci per affiancare De Ligt e Alex Sandro in quella che potrebbe essere una difesa a tre davanti a Szczesny. Ipotesi centrocampo a cinque dunque, dove però restano almeno un paio di maglie da assegnare, sempre che alla fine il mister non scelga il 4-4-2. La buona notizia è il rientro di Chiesa, in attacco invece c’è ancora una volta da decidere chi tra Morata e Dybala affiancherà Cristiano Ronaldo dal primo minuto.

Diretta Bologna Fiorentina/ Streaming video DAZN: Mihajlovic è l'ex della partita

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Udinese Juventus in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 2 per la vittoria esterna è favorito ed è quotato a 1,50, mentre poi si sale a quota 4,50 in caso di segno X per il pareggio e fino a 6,00 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria casalinga dell’Udinese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA