Diretta/ Udinese Lazio (risultato 0-0) video streaming tv: formazioni ufficiali, via!

DIRETTA UDINESE LAZIO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Udinese Lazio propone un importante bivio al tecnico Maurizio Sarri: l’ex Chelsea e Juventus, difatti, dovrà ottenere punti importanti in Friuli nel tentativo di rimanere aggrappato alla corsa che porta direttamente alla prossima Champions League. Biancocelesti che non stanno attraversando un buon momento campionato con tre sconfitte un pareggio e una vittoria nelle ultime 5 giocate tra aprile e maggio. Spulciando le statistiche la Lazio risulta essere la seconda migliore difesa del campionato, alla pari della Juventus ma sotto il Napoli, ed il quinto miglior attacco alla pari ancora una volta dei bianconeri ma sotto Napoli, Inter, Atalanta e Milan. È tornato nella scorsa giornata al gol Ciro Immobile: il capitano della Lazio è chiamato a gran voce per la sfida contro l’Udinese, utile a ottenere punti per la Champions. Per i bianconeri del Friuli, salvezza ottenuta con lungo anticipo le ultime sfide di campionato utili per terminare al meglio la stagione dopo un’ottima annata proposta. Per l’Udinese 46 punti in 35 giornate giocate con 45 gol fatti e 43 subiti.

Adesso leggiamo le formazioni ufficiali di Udinese Lazio, poi si gioca! UDINESE (3-5-1-1): M. Silvestri; N. Perez, Bijol, Masina; Pereyra, Arslan, Walace, Lovric, Udogie; Samardzic; Beto. Allenatore: Andrea Sottil LAZIO (4-3-3): Provedel; M. Lazzari, Casale, A. Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri (Marco Genduso)

DIRETTA UDINESE LAZIO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Udinese Lazio presenta un precedente storico con ben 99 gare giocate in tutte le competizioni. La gara di oggi sarà, dunque, la centesima tra Udinese e Lazio. L’ago della bilancia in questa speciale classifica tra le due formazioni pende maggiormente nei confronti dei biancocelesti con 46 circostanze in cui è uscita vincitrice dal campo. Situazioni di parità e vittorie per l’Udinese che invece si sono poste in essere rispettivamente 26 e 27 volte. Lazio che si trova avanti anche nella speciale classifica dei gol fatti con 152 reti realizzate contro l’Udinese; bianconeri che sono andati in gol, nei match contro i biancocelesti, in 118 circostanze.

La prima sfida tra le due formazioni è datata 8 ottobre 1950 con la Lazio che si impose in casa con il risultato di 3-2. Biancocelesti che vinsero anche i successivi due incontri primo di lasciare spazio, nel 1952, al primo pareggio della sfida. La prima vittoria dell’Udinese è datata 14 settembre 1952 con il risultato di 1-2. Le due formazioni si sono affrontate fino al 1963, salvo poi andare incontro ad un lungo periodo di assenza della sfida fino al 1979. Da quel momento le due formazioni hanno continuato ad affrontarsi della massima competizione italiana, facendo parte dello stesso campionato. (Marco Genduso)

UDINESE LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Lazio non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 36^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

UDINESE LAZIO: SFIDA DELICATA!

Udinese Lazio, in diretta domenica 20 maggio 2023 alle ore 20.45 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A. Sarri punta al match point Champions, con la penalizzazione della Juventus in vista potrebbero bastare i 3 punti e la Lazio vuole riscattarsi dopo una fase opaca che ha portato i biancazzurri a conquistare solo 4 punti, l’ultimo in casa contro il Lecce, nelle ultime 5 partite disputate in campionato.

Nell’Udinese, con il tecnico Sottil fresco di rinnovo di contratto, l’obiettivo è chiudere al meglio un campionato, nonostante l’ultima sconfitta a Firenze, comunque ricco di soddisfazioni e che ha visto i friulani mandare al tappeto molte grandi, soprattutto tra le mura amiche della Dacia Arena. All’andata pari a reti bianche all’Olimpico tra le due formazioni, 1-1 nell’ultimo precedente in Friuli tra Udinese e Lazio disputato il 20 febbraio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Udinese Lazio, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Masina, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

UDINESE LAZIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











