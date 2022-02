DIRETTA UDINESE LAZIO/ Video streaming tv: sono 42 i precedenti in Friuli

DIRETTA UDINESE LAZIO: I TESTA A TESTA

La diretta di Udinese Lazio si è disputata in Friuli per 42 volte con 13 successi della squadra friulana, 12 pareggi e 17 trionfi per la Lazio. In queste gare i bianconeri hanno segnato 58 reti mentre i biancocelesti ne hanno fatti 62. I migliori marcatori in assoluto della sfida, considerando anche le gare a Roma, sono da una parte Antonio Di Natale a 12 reti e dall’altra Beppe Signori a 7. L’ultimo precedente alla Dacia Arena ci parla di un successo per la Lazio per 0-1 con rete decisiva siglata da Marusic alla fine del primo tempo. Meno recente è l’ultima vittoria dell’Udinese tra le mura amiche contro la squadra capitolina, dobbiamo tornare indietro all’aprile del 2013 quando si giocava ancora in quello che si chiamava Friuli.

La gara fu decisa proprio da Totò Di Natale al minuto 19. Il match d’andata è stato spettacolare, allo Stadio Olimpico la gara terminò col risultato di 4-4 con doppietta di Beto in apertura, Immobile che la riapriva alla mezz’ora e Molina che metteva il sigillo alla fine del primo tempo. Pedro e Milinkovic-Savic di fatto nella ripresa la riportavano sul pari con i rossi a Patric e Molina prima dei gol di Acerbi e Arslan quest’ultimo per un pari clamoroso al minuto 99′. Le due squadre si sono incontrate a Roma anche in Coppa Italia il 18 gennaio, gara decisa da Immobile ai tempi supplementari. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA UDINESE LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Udinese Lazio sarà riservata a televisori dotati di connessione ad Internet e naturalmente di abbonamento alla piattaforma DAZN, che trasmetterà infatti in diretta streaming video esclusiva questa partita, come in totale ben sette ad ogni giornata del campionato di Serie A.

UDINESE LAZIO: SFIDA DECISA DAGLI EPISODI!

Udinese Lazio, diretta dall’arbitro Luca Massimi presso lo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine, è in programma alle ore 20.45 di questa sera, domenica 20 febbraio 2022, per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Partita da seguire con attenzione, perché la diretta di Udinese Lazio metterà in palio una posta significativa sia per i padroni di casa friulani sia per gli ospiti capitolini, per i rispettivi obiettivi di classifica.

L’Udinese arriva dalla brutta sconfitta di Verona, sicuramente esagerata nel punteggio ma che ha comunque messo nei guai i friulani, che hanno pure visto annullata la vittoria a tavolino contro la Salernitana: 24 punti non sono rassicuranti, anche se a questo punto i friulani hanno ben due partite da recuperare. La Lazio invece ha 42 punti e Maurizio Sarri punta l’Europa dopo la netta vittoria contro il Bologna, ma i biancocelesti devono rispondere a questa domanda: quale Europa ci sarà per loro? Udinese Lazio potrebbe contribuire a dare una risposta al quesito.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LAZIO

Parliamo adesso delle probabili formazioni della diretta Udinese Lazio. Mister Cioffi dovrebbe schierare i padroni di casa friulani secondo il modulo 3-5-2: nessun dubbio in difesa, con Rodrigo Becao, Marì e Zeegelaar nella retroguardia a tre davanti al portiere Silvestri; a centrocampo Soppy dovrebbe essere il favorito a destra e per il resto la folta linea a cinque dovrebbe essere formata da Arslan, Walace, Makengo e Molina; i dubbi sono semmai in attacco, con Deulofeu e Beto favoriti ma Pussetto e Success che ancora sperano in una maglia da titolare.

Molti assenti invece per Maurizio Sarri, che deve fare a meno di Leiva, Luis Alberto, Acerbi e Lazzari per squalifiche o infortuni. Disegniamo dunque il 4-3-3 della Lazio con Strakosha in porta; difesa a quattro formata da Marusic, Luiz Felipe, uno tra Patric e Radu ed infine Hysaj come terzino sinistro; nessun dubbio nel centrocampo decimato, dunque spazio a Milinkovic Savic, Cataldi e Basic; in attacco invece disegniamo il tridente con Pedro, Immobile e Zaccagni, ma c’è anche uno scalpitante Felipe Anderson, che potrebbe rilevare lo spagnolo o anche Immobile, reduce da influenza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Udinese Lazio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Favoriti gli ospiti biancocelesti, ma non così nettamente: il segno 2 è quotato a 2,30 mentre con il segno 1 si arriva a quota 3,10 e infine in caso di pareggio il segno X è proposto a 3,30 volte la posta in palio.

