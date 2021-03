Diretta Udinese Lazio/ Streaming video tv: occhio ai friulani! (Serie A)

DIRETTA UDINESE LAZIO: SFIDA COMPLICATA PER INZAGHI!

Udinese Lazio, in diretta dallo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine, si giocherà per la ventottesima giornata del campionato di Serie A alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 21 marzo 2021. La diretta di Udinese Lazio metterà dunque di fronte i bianconeri di Luca Gotti che stanno vivendo il momento migliore del loro campionato e i biancocelesti di Simone Inzaghi che devono invece uscire da un periodo complicato. Per quanto riguarda l’Udinese, il pareggio sul campo del Genoa nella scorsa giornata è stato ulteriore conferma di un girone di ritorno che i friulani stanno conducendo a ritmi eccellenti e che dovrebbe portare l’Udinese a una comoda e meritata salvezza anticipata, dal momento che i punti in classifica sono già 33. La Lazio arriva invece da una sofferta vittoria casalinga contro il Crotone che ha spezzato un periodo di risultati decisamente deludenti, ai quali si aggiunge la doppia sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco. Urge dunque un successo per rimanere in corsa per il quarto posto, Udinese Lazio sarà un banco di prova molto significativo per i biancocelesti…

DIRETTA UDINESE LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Lazio sarà garantita sul canale Dazn 1 (numero 209) per gli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure in diretta streaming video ma in questo caso per gli abbonati alla piattaforma Dazn, che infatti trasmette tre partite di Serie A di ogni giornata del massimo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LAZIO

Vediamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Udinese Lazio. Luca Gotti in difesa potrebbe scegliere Bonifazi per affiancare Becao e Nuytinck, mentre un ballottaggio aperto è quello tra Molina e Zeegelaar come esterno sinistro di un centrocampo che per il resto dovrebbe vedere titolari Stryger Larsen a destra e De Paul, Arslan e Walace nel cuore della mediana. In attacco dovremmo infine vedere Pereyra a supporto del centravanti Llorente. Nella Lazio Patric e Musacchio si contendono una maglia così come Radu e Hoedt per affiancare Acerbi, unica certezza della difesa. Idee molto più chiare per Simone Inzaghi a centrocampo, a parte il dubbio legato a Lazzari, uscito acciaccato dalla trasferta di Monaco. Infine in attacco dovremmo rivedere Immobile e stavolta per affiancarlo il favorito sembra essere Caicedo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Udinese Lazio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti biancocelesti partono favoriti sulla carta: il segno 2 infatti è quotato a 2,10, mentre poi si sale a 3,25 in caso di segno X e fino a 3,60 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria casalinga dell’Udinese.



