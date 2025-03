Diretta Udinese Lecce Primavera (risultato 0-0): intervallo

Udinese Lecce Primavera 0-0: partita interessante quella che stiamo vivendo, giocata subito su buoni ritmi. Inizio abbastanza positivo per l’Udinese, poi il Lecce si è fatto vedere con una conclusione di Kovac che ha sbagliato mira per pochi centimetri, friulani però pericolosi con un angolo disegnato da Marello sulla testa di Vinciati, che ha chiamato Rafaila alla prima parata del match. Ancora Vinciati e Rafaila protagonisti poco prima della mezz’ora, la respinta del portiere del Lecce ha generato un tap-in di Conti decisamente poco preciso; abbiamo dunque visto un’Udinese che, nonostante la situazione di classifica, ha provato a giocarsela a viso aperto e ha avuto buone occasioni.

Da segnalare però che anche Cassin ha avuto la sua dose di lavoro: in particolare al 33’ ha dovuto disinnescare una conclusione del sempre pericoloso Koné che era stato innescato da Winkelmann, forse il giocatore che si è mosso meglio almeno per quanto riguarda la squadra ospite. Al momento dunque non si segnalano gol, ma la diretta Udinese Lecce Primavera si sta comunque mantenendo vivace; adesso ci prendiamo una pausa ma poi vedremo se nel secondo tempo arriveranno anche le reti a vivacizzare ancor più questo posticipo del lunedì. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Udinese Lecce, dove vedere la partita

La diretta Udinese Lecce andrà in onda sul canale 60 del digitale terrestre o tramite la piattaforma di streaming Sportitalia o il sito sportitalia.it.

Udinese Lecce Primavera (risultato 0-0): si comincia!

La storia parla chiarissimo verso la diretta Udinese Lecce Primavera: vero che i precedenti sono solamente tre, ma li hanno vinti tutti i giallorossi salentini, con otto gol all’attivo del Lecce Primavera e una sola rete segnata invece dall’Udinese. Insomma, un testa a testa a senso unico, perchénel campionato 2022-2023 il Lecce aveva vinto per 0-2 in trasferta e 1-0 in casa, mentre venerdì 23 agosto scorso nella seconda giornata dell’attuale torneo la partita in casa del Lecce fu un vero monologo pugliese, con il 5-1 come risultato finale.

Sandro Bertolucci fu il mattatore assoluto, segnando addirittura tre gol ai quali i salentini aggiunsero anche le reti di Niko Kovac e Till Winkelmann, mentre il gol di Shenol Demiroski fu davvero una modesta consolazione per l’Udinese, in un match nel quale tutto successe entro il 41’ del primo tempo. La storia quindi è finora a senso unico, oggi pomeriggio potrà cambiare qualcosa? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Udinese Lecce, punti facili per i friulani

La diretta Udinese Lecce sarà in campo per le 13.00 di oggi 3 marzo e varrà per la 28° giornata del Campionato Primavera, a scontrarsi sono due squadre che stanno faticando in questa stagione, una più dell’altra, e che stanno lottando per raggiungere la salvezza a fine stagione, una passando dai playout l’altra evitandola.

Ipadroni di casa sono al 20° e ultimo posto in classifica con soli 13 punti e sembra ormai impossibile riescano a salvarsi, gli ospiti invece ora sarebbero salvi senza dover passare dai playout occupando il 13° posto con 34 punti. L’Udinese arriva alla partita dopo una vittoria per 3-2 in casa contro il Monza, anche il Lecce si presenta alla sfida dopo aver vinto 3-1 con la Sampdoria.

Formazioni Udinese Lecce, probabili ventidue in campo

Per la partita i padroni di casa dovrebbero confermare il 4-3-3 scelto dal mister Igor Bubnjic con Cassin tra i pali, Marello e Lazzaro esterni bassi con Olivo e De Paoli difensori centrali a completare il reparto, Bouradi, Conti e Tommaso in mezzo al campo, tridente d’attacco composto da Bonin e Vincianti sulle fasce e Cosentino punta centrale.

Gli ospiti invece scederanno in campo con il 3-5-2 di mister Giuseppe Scurto con Rafaila in porta, Addo, Pehlivanov e Scott difensori centrali, Ubani e Winkelmann gli esterni con Kovac, Gorter e Yilmaz a completare il centrocampo, Kodor in coppia con Delle Monache in attacco.

Quote Udinese Lecce, possibile risultato finale

La diretta Udinese Lecce è una gara che non dovrebbe regalare troppe emozioni, le due squadre non sono tra le migliori della competizione e potrebbero preferire portarsi a casa dei punti piuttosto che rischiare di perdere la partita e aggravare la loro posizione in classifica.

Il risultato più probabile è quindi il pareggio ma se una delle due squadre dovesse uscire vincitrice è più facile che siano gli ospiti. A favore dei pugliesi poi c’è la difficoltà dei friulani nel mantenere la rete inviolata che li rende la peggiore difesa della competizione con 79 gol subiti.