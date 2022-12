Diretta/ Udinese Lecce, streaming video tv: Beto sfida Strefezza (amichevole)

DIRETTA UDINESE LECCE: AMICHEVOLE DI SERIE A

La diretta Udinese Lecce, in programma alle ore 15.30 di venerdì 23 dicembre 2022 presso la Dacia Arena di Udine, sarà un test amichevole. Una sfida che sa di Serie A quella in programma oggi al Friuli, un match importante per Sottil e Baroni, alla caccia di conferme in vista della ripresa del campionato.

L’Udinese in questa pausa ha disputato due amichevoli, terminate entrambe con una sconfitta: 1-3 contro il West Ham e 0-1 contro l’Atletico Bilbao. Nessun test invece per il Lecce, reduce da un ottimo filotto in campionato: pari con i friulani e vittorie con Atalanta (2-1) e Sampdoria (0-2).

UDINESE LECCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Lecce non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto non ci sarà accesso alle immagini di questa amichevole, di conseguenza nemmeno una diretta streaming video sarà disponibile. Tifosi e appassionati potranno comunque avere informazioni utili sulla partita consultando liberamente le pagine ufficiali presenti sui social network, quelle delle due società: in particolare consigliamo ovviamente quelle del Bologna, nello specifico su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LECCE

C’è qualche dubbio da risolvere nelle probabili formazioni della diretta Udinese Lecce, al via tra pochi minuti. Partiamo dai friulani, Sottil conferma il 3-5-2: Silvestri, Perez, Bijol, Ebosse, Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Ebosele, Success, Beto. Passiamo adesso alla compagine salentina, schierata con il 4-3-3: Falcone, Baschirotto, Umtiti, Pongracic, Gallo, Blin, Hjulmand, Gonzalez, Strefezza, Colombo, Di Francesco.

