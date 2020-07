Diretta Udinese Lecce/ Streaming video tv: dentro o fuori per Liverani (Serie A)

Udinese Lecce, in diretta dalla Dacia Arena, si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 29 luglio e rientra nel programma della 37^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: una sfida che sarebbe potuta essere decisiva e delicatissima per i friulani, ma che adesso non ha più significati di classifica visto che il doppio colpo contro Juventus e Cagliari ha portato alla salvezza aritmetica con due giornate di anticipo. Anzi: domenica l’Udinese ha appreso di essere definitivamente al sicuro qualche minuto prima di giocare alla Sardegna Arena. Il Lecce infatti, impegnato a Bologna, aveva recuperato due gol di svantaggio e stava producendo il grande sforzo per prendersi una vittoria importantissima, ma in pieno recupero ha incassato la rete della sconfitta: come risultato è rimasto a 4 punti dal Genoa e adesso le giornate disponibili per il sorpasso sono due, cosa che avvicina i salentini alla retrocessione. Vedremo intanto come andranno le cose nella diretta di Udinese Lecce; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco della Dacia Arena leggiamo insieme le probabili formazioni, con le scelte da parte dei due allenatori.

La diretta tv di Udinese Lecce sarà trasmessa dalla televisione satellitare: l’appuntamento con l’evento è dunque in esclusiva per i soli possessori di un abbonamento Sky, sui canali che vanno dal numero 251 in avanti. Servirà dunque una sottoscrizione al pacchetto Calcio; per i clienti è ovviamente disponibile l’alternativa della diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Per Udinese Lecce Luca Gotti perde lo squalificato Stryger Larsen: nel suo classico 3-5-2 sarà allora Ter Avest a giocare come esterno destro, mentre in difesa l’assenza di Nuytinck apre la porta a Samir, conferma per Rodrigo Becao e ballottaggio tra Troost-Ekong e De Maio per il centro, a protezione di Musso. Sul versante sinistro dovrebbe operare nuovamente Ken Sema; a centrocampo invece la soluzione dell’allenatore sarà quella di mandare Walace in regia con Fofana e De Paul sulle mezzali, nel reparto offensivo Lasagna, Okaka e Nestorovski si giocano le due maglie a disposizione.

Fabio Liverani affronta il dentro o fuori con il 4-3-2-1: Gabriel in porta, Paz e Lucioni a formare la coppia centrale che avrà in Rispoli e Donati (da capire chi a destra e chi a sinistra) i due terzini. In mediana potrebbe tornare titolare Petriccione; le due mezzali dovrebbero essere Marco Mancosu (13 gol in campionato, con 2 rigori sbagliati) e Barak ma il primo dei due potrebbe andare sulla trequarti favorendo Majer, anche se a supporto di Lapadula i favoriti restano comunque Falco (splendido gol a Bologna) e Saponara, eventualmente potrà essere utile anche Diego Farias.

Per come è stata quotata dall’agenzia Snai, Udinese Lecce è una partita in totale equilibrio: da una parte la situazione di classifica e il fattore campo, dall’altra le motivazioni che sono tutte per gli ospiti. Così l’eventualità delle due vittorie – segno 1 per i friulani, segno 2 per i salentini – valgono in ogni caso 2,55 la somma che avrete deciso di mettere sul piatto; il pareggio, regolato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,65 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

