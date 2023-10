DIRETTA/ Udinese Lecce video streaming tv: friulani ok negli ultimi incroci (Serie A, 23 ottobre 2023)

DIRETTA UDINESE LECCE: I TESTA A TESTA

Andiamo a vedere cosa possono raccontarci i precedenti per la diretta di Udinese Lecce. Non si è giocato tantissimo in epoca recente, basti pensare che abbiamo soltanto quattro sfide tra il 2020 e lo scorso aprile e che per trovarne dieci dobbiamo tornare fino al marzo 2009, questo perché l’Udiinese è sempre stata in Serie A dalla metà degli anni Novanta mentre il Lecce, dopo l’ultima discesa in Serie C, ha faticato parecchio spendendo sei stagioni consecutive in terza divisione.

Nel 2010 però i salentini si erano spinti fino al quarto turno di Coppa Italia, e al Friuli avevano perso soltanto ai tempi supplementari; due anni più tardi l’Udinese aveva replicato quel risultato in Serie A (gol di Michele Pazienza e Antonio Di Natale, in mezzo il pareggio del grande ex David Di Michele). Quella resta l’ultima vittoria casalinga dei friulani, che nelle seguenti due sfide qui hanno perso e pareggiato; il Lecce è passato nel luglio 2020, appena dopo la ripresa dal lockdown per il Covid, trovando le reti decisive di Marco Mancosu (rigore) e Gianluca Lapadula, per ribaltare l’iniziale vantaggio di Samir Caetano. Nelle ultime dieci il bilancio parla di sei vittorie dell’Udinese e tre del Lecce, con un solo pareggio maturato nel novembre di un anno fa. (agg. di Claudio Franceschini)

UDINESE LECCE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Udinese e Lecce? La partita non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 9^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione di Udinese Lecce in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LA PRESENTAZIONE

Udinese Lecce, in diretta lunedì 23 ottobre 2023 alle ore 18.30 presso al Bluenergy Stadium di Udine sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A. L’Udinese ha iniziato la nuova stagione con l’obiettivo costante di garantirsi una salvezza tranquilla, un obiettivo simile a quello raggiunto nella stagione precedente. La squadra è ancora guidata da Riccardo Sottil, tuttavia, l’inizio di campionato è stato difficile, con solo 5 punti conquistati nelle prime otto partite e un margine di un punto dalla zona retrocessione. Nel loro ultimo incontro, hanno ottenuto un pareggio per 0-0 in casa contro l’Empoli.

Il Lecce ha avviato la nuova stagione con l’obiettivo principale di garantire la salvezza, un obiettivo simile a quello della stagione precedente. Anche se hanno perso il loro prolifico attaccante Colombo, tornato al Milan, la squadra ha registrato un cambio importante in panchina. Marco Baroni è stato sostituito da Roberto D’Aversa, che ha mantenuto un modulo tattico simile a quello del suo predecessore. L’inizio di stagione è stato sorprendentemente positivo, con 12 punti guadagnati nelle prime otto partite e un vantaggio di otto punti sulla zona retrocessione. Nel loro ultimo incontro, hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LECCE

Le probabili formazioni della diretta Udinese Lecce, match che andrà in scena al Bluenergy Stadium di Udine. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Success, Lucca. Risponderà il Lecce allenato da Roberto D’Aversa con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

UDINESE LECCE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.











