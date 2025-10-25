Diretta Udinese Lecce streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'ottava giornata di Serie A.

DIRETTA UDINESE LECCE: PER CERCARE CONTINUITÀ!

Siamo quasi pronti alla diretta Udinese Lecce, una partita sicuramente delicata ma intrigante che, alle ore 15:00 di sabato 25 ottobre 2025, si gioca per l’ottava giornata di Serie A 2025-2026. Entrambe le squadre vengono da un pareggio e non stanno correndo troppo, ma tutto sommato hanno un saldo positivo.

Certamente l’Udinese, che sfruttando l’ottimo avvio di stagione (ha anche vinto a San Siro contro l’Inter) ha saputo immediatamente portarsi a centro classifica senza rischiare; il pareggio contro la Cremonese è stato in qualche modo deludente, ma Kosta Runjaic per ora sta tenendo il timone della nave ben dritto.

In ripresa il Lecce, che dal pareggio in extremis contro il Bologna ha iniziato a viaggiare meglio: non c’è stata vittoria contro il Sassuolo e potrebbe essere un’occasione sprecata, ma intanto i salentini avevano già vinto a Parma e la loro graduatoria si muove, con un po’ più di fiducia nel futuro.

Adesso però la diretta Udinese Lecce potrebbe confermare o smentire questi discorsi, ed è quello che capiremo nel corso di questo pomeriggio al Bluenergy Stadium; dobbiamo ancora dare voce alle decisioni che i due allenatori stanno per operare, quindi spazio anche alle probabili formazioni del match.

DIRETTA UDINESE LECCE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE IL MATCH

Viene garantita dalla tv satellitare la diretta Udinese Lecce, ma soltanto su DAZN2; la stessa piattaforma naturalmente fornirà la visione in diretta streaming video ai suoi abbonati.

UDINESE LECCE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Sempre infortunato Thomas Kristensen, nella diretta Udinese Lecce Runjaic conferma Kabasele leader di una difesa con Goglichidze e Solet e Maduka Okoye, tornato lunedì sera dalla squalifica, in porta mentre Zanoli e Hassane Kamara restano i due laterali di un centrocampo nel quale si rivede Atta come mezzala, con Ekkelenkamp sull’altro lato del campo e Karlstrom sempre in regia, poi Zaniolo che si è ormai preso i gradi del titolare e ha segnato anche contro la Cremonese, davanti Keinan Davis è favorito ma nella squadra friulana, come sempre del resto, non sono pochi i ballottaggi aperti.

Ha meno dubbi Eusebio Di Francesco, di fatto solo quello tra Medon Berisha e Alex Sala in mezzo al campo: favorito il primo che completa la linea classica con Lassana Coulibaly e Ramadani, alle loro spalle Gaspar e Tiago Gabriel sono ancora i centrali a protezione di Wladimiro Falcone mentre Danilo Veiga e Gallo si prendono le maglie da terzini. Andiamo poi sul tridente, nel quale Stulic rimane in vantaggio su Camarda per fare il centravanti; come esterni di questo reparto offensivo dei salentini abbiamo Pierotti e Tete Morente che in questo momento hanno parecchi passi di vantaggio rispetto alla concorrenza, anche se le sorprese potrebbero non mancare.

PRONOSTICO E QUOTE UDINESE LECCE

Con la diretta Udinese Lecce parliamo anche di una partita non troppo equilibrata per quanto riguarda le quote dei bookmaker: secondo la Sisal ad esempio il segno 1 porta in dote una vincita corrispondente a 1,80 volte la somma giocata, contro il valore pari a 4,50 volte l’importo investito per il segno 2. L’eventualità del pareggio prevede una quota che con questo bookmaker ammonta a 3,50 volte.