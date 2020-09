Diretta Udinese Legnago Salus/ Streaming video tv: seconda amichevole per Gotti

Udinese Legnago Salus si gioca alle ore 19:00 di giovedì 3 settembre, ed è la seconda amichevole estiva che la squadra friulana affronta in questo strano precampionato, condizionato dal Coronavirus e che ha già fatto saltare alcune partite. La squadra allenata da Luca Gotti torna in campo a distanza di 5 giorni, in un contesto diverso: se la sua prima avversaria era stata una società comunque storica e neopromossa in Serie B come il Vicenza, battuto 3-2 all’ultimo respiro, stavolta si gioca contro il Legnago Salus che l’anno scorso ha fatto benissimo nel suo girone di Serie D, ma che alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto che è stato comunque utile per una promozione a completamento degli organici. Manca sempre meno alla diretta di Udinese Legnago Salus e dunque, aspettando che la partita abbia inizio, possiamo fare qualche valutazione su quello che ci aspetteremo in campo, soprattutto analizzando le scelte che Gotti opererà nelle probabili formazioni della partita amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Legnago Salus non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sempre la società friulana mette a disposizione le sue reti ufficiali per far sì che i tifosi possano seguire le sue amichevoli: dunque anche questa partita sarà fruibile su Udinese Tv, il portale interamente dedicato al mondo bianconero che sarà raggiungibile in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, attraverso il sito www.udinesetv.it.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LEGNAGO SALUS

Per provare a parlare delle probabili formazioni di Udinese Legnago Salus, partiamo da come Gotti aveva impostato i friulani nell’amichevole contro il Vicenza: questa volta Nestorosvki e Perica potrebbero formare la coppia offensiva titolare lasciando che Okaka e Lasagna giochino nel secondo tempo, ma chiaramente c’è anche la possibilità di mischiare le carte e dunque aprire a un duo diverso, perché siamo ancora in fase di sperimentazione.

n porta giocherà presumibilmente Musso, con una linea difensiva a tre nella quale Troost-Ekong potrebbe tornare dal primo minuto venendo affiancato da Rodrigo Becao e Samir; sulle corsie laterali Ter Avest e uno tra Sema e Zeegelaar sembrano poter essere favoriti, ma anche qui bisognerà vedere quello che succederà e, lo scorso sabato, è stato interessante il modo in cui l’allenatore ha fatto giocare Ryder Matos, schierandolo largo a sinistra. In mezzo al campo potremmo gli stessi tre: Barak, Coulibaly e Walace infatti hanno destato una buona impressione nella prima uscita della nuova stagione, da valutare però Jajalo che potrebbe avere spazio.



