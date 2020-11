Diretta/ Udinese Milan (Serie A) streaming video tv: comandano i rossoneri

DIRETTA UDINESE MILAN: PIOLI PROVA AD ALLUNGARE

Udinese Milan, domenica 1 novembre 2020 alle ore 12.30 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie A. Sfida importante per i rossoneri che continuano a guardare tutti dall’alto in basso in classifica. Dopo quattro vittorie consecutive in campionato contro la Roma è arrivato un rocambolesco pareggio 3-3, ma il primo posto è sempre un mano alla squadra di Pioli che continua a volare anche in Europa League, grazie al successo ottenuto contro lo Sparta Praga. Buone notizie arrivando anche dai tamponi che hanno certificato la guarigione di Hauge, Gabbia e Gigio Donnarumma dal Covid-19, il portiere riprenderà il suo posto tra i pali già alla Dacia Arena. Per l’Udinese finora solo tre punti in classifica e l’ultima sconfitta di Firenze non ha di certo migliorato la situazione. In Coppa Italia la formazione friulana ha lanciato un segnale passando il turno e battendo 3-1 in casa il Vicenza con le reti di Forestieri, Deulofeu e Pussetto.

DIRETTA UDINESE MILAN IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Milan non viene trasmessa sui canali della televisione in chiaro: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, collegandosi sul canale numero 209 del satellite oppure in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

Le probabili formazioni di Udinese Milan, sfida che andrà in scena presso la Dacia Arena di Udine. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Luca Gotti con un 3-5-2: Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. Gli ospiti guidati in panchina da Stefano Pioli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Udinese e Milan queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 4.50, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.90 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 1,72.



