DIRETTA UDINESE MILAN (RISULTATO LIVE 0-2): SUCCEDE DI TUTTO

Il Milan parte forte nel secondo tempo e segna due gol in rapida successione in questa diretta: prima una magia di Rafael Leão al 47′, che sblocca la partita con una grande azione personale, e poi al 52′ un colpo di testa di Pavlović su corner che porta il Milan sul 2-0.

Tuttavia, per i rossoneri arriva una brutta notizia: Mike Maignan si fa male e deve lasciare il campo, con Marco Sportiello che lo sostituisce tra i pali. L’Udinese ora dovrà reagire per rientrare in partita, mentre il Milan dovrà fare attenzione agli eventuali cambiamenti nella sua difesa. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA UDINESE MILAN (RISULTATO LIVE 0-0): DUPLICE FISCHIO

Un primo tempo equilibrato alla Dacia Arena in questa diretta, con il risultato fermo sullo 0-0. L’Udinese ha avuto alcune opportunità per sbloccare la partita: al 33′, Kingsley Ehizibue, ben servito da un preciso passaggio, si presenta davanti a Maignan ma il suo tiro verso la sinistra viene respinto dal portiere rossonero con un intervento reattivo.

In precedenza, l’attaccante dell’Udinese, Lucca, è andato giù in area dopo un contatto con un difensore, ma l’arbitro ha giudicato il tutto regolare. Entrambe le squadre faticano a concretizzare le occasioni, e il secondo tempo si preannuncia aperto a ogni possibilità. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA UDINESE MILAN (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Match ancora bloccato alla Dacia Arena in questa diretta, ma l’Udinese prova a farsi vedere con maggiore insistenza. Al 17′, Kingsley Ehizibue inventa un bel filtrante dalla distanza per un compagno in area, ma la difesa rossonera legge bene l’azione e spazza via il pericolo.

Poco prima, occasione sprecata da Sandi Lovric, che calcia direttamente sul fondo un corner mal calibrato. I friulani stanno cercando di alzare il ritmo, mentre il Milan mantiene un atteggiamento guardingo in questa fase. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA UDINESE MILAN (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Possiamo dare la parola alla diretta Udinese Milan citando il fatto che i rossoneri non hanno vinto le ultime due partite contro Napoli e Fiorentina, in generale hanno avuto un girone di ritorno da 18 punti e dunque non sono riusciti a confermare quella che sarebbe stata una grande rincorsa verso il quarto posto. Il Milan in zona Champions League è stato per l’ultima volta ad ottobre: curiosamente, era stata proprio una vittoria contro l’Udinese, firmata da Samuel Chukwueze e arrivata nonostante l’inferiorità numerica per oltre un’ora (espulso Tijjani Reijnders) a riportare il Milan al quarto posto, dopo la sconfitta di Firenze. Da allora però le cose sono andate male: perdendo a Bologna e poi ancora in casa contro il Napoli il Diavolo si è ritrovato ottavo, e non è più andato oltre quella posizione di classifica.

Tornare al successo oggi significherebbe tenere vive almeno le speranze di Europa League, ma la corsa è comunque molto complicata: intanto si prendano i tre punti e poi si vedrà, come noi possiamo ora presentare le formazioni ufficiali e poi raccontare la diretta Udinese Milan, che sta per cominciare! UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovrić, Karlstrom, Atta, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca. A disp. Padelli, Sava; Giannetti, Kabasele, Palma; Modesto, Pafundi, Payero, Zarraga; Bravo, Pizarro. All. Runjaić. MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez, Fofana, Reijnders, Hernández; Pulisic, Jović, Leão. A disp. Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Thiaw; Bondo, Musah; Abraham, Camarda, Chukwueze, Félix, Sottil. All. Conceição. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Udinese Milan streaming video, dove vederla

La diretta Udinese Milan inizierà alle 20.45 e sarà visibile per i clienti di Dazn e Sky Sport che tramite i piani Standard o Plus possono guardare il campionato di Serie A, il modo più semplice per connettersi allo streaming è attraverso l’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi o il sito o i canali Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251) , sono anche disponibili i canali Dazn e Dazn1 e SkyGo o NowTv.

Friulani già salvi

L’anticipo della trentaduesima giornata si giocherà al Bluenergy Stadium e vedrà la diretta Udinese Milan importante per il morale di due squadre che arrivano da risultati tutt’altro che positivi anche se di poca importanza per i friulani che ormai hanno già raggiunto il loro obiettivo, la salvezza che anche con la sconfitta 1-0 in casa del Genoa non mette in dubbio.

Per i rossoneri invece la partita è decisamente più importante visto che devono cercare di tornare a vincere dopo due pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 partite per cercare di ritrovare l’appoggio della loro tifoseria e magari anche provare a raggiungere un piazzamento europeo.

Formazioni Udinese Milan, probabili formazioni

Con queste premesse è facile pensare che le formazioni che andranno in campo nella diretta Udinese Milan potrebbero vedere delle variazioni per quanto riguarda Kosta Runjaic e invece delle conferme per Sergio Conceiçao, i bianconeri potrebbero tornare al 3-5-2 con Okoye tra i pali, Solet, Bijol e Kristensen in difesa, Ehizibue e Kamara sulle fasce, Lovric, Karlstrom e Payero i centrocampisti, Ekkelenkamp trequartista dietro a Lucca unica punta. Per i rossoneri invece sarà confermato il 4-2-3-1 con Maignan, Walker, Tomori, Thiaw e Theo Hernandez, Fofana e Bondo, Leao, Reijnders e Pulisic, e Abraham.

Udinese Milan, quote e pronostico finale

Nonostante le difficoltà e il pareggio 2-2 contro la Fiorentina, il risultato finale della diretta Udinese Milan dovrebbe tendere verso i rossoneri che possono comunque affidarsi ad una rosa ricca di talento con giocatori capaci, se motivati, di vincere da soli le partite, i bianconeri però sono una squadra quadrata che ha già dimostrato di mettere in difficoltà tutti gli avversari che incontra. La vittoria del Milan quindi da Sisal è quotata a 1.95, mentre più alte e poco distanti sono la vittoria dell’Udinese, pagata a 3.70 e il pareggio fissato a 3.60.