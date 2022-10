Diretta/ Udinese Milan streaming video tv: friulani sul fondo (Primavera)

DIRETTA UDINESE MILAN PRIMAVERA: ROSSONERI FAVORITI!

Udinese Milan, in diretta sabato 15 ottobre 2022 alle ore 13,00 presso lo stadio Comunale Mian di Cormons, sarà una sfida valida per la 8^ giornata del campionato Primavera 1. Udinese in difficoltà in questo avvio di campionato, un solo punto nelle prime 7 partite disputate per i friulani reduci da 4 sconfitte consecutive, l’ultima sul campo del Sassuolo con i bianconeri ancora a -2 dall’Inter penultima e in attesa della prima vittoria.

Incidente Walace, auto ribaltata e in fiamme/ Calciatore Udinese sta bene, ma...

Ha riguadagnato terreno nelle ultime partite il Milan che dopo due successi contro Cagliari e Bologna si è dovuto però di nuovo fermare nell’ultimo impegno in casa contro l’Empoli. Al 7 dicembre 2019 risale l’ultimo incrocio tra le due squadre in Friuli nel campionato Primavera, si impose il Milan con il punteggio di 1-2, con i rossoneri che hanno vinto gli ultimi 3 precedenti disputati a Udine in categoria.

Diretta/ Sassuolo Udinese Primavera (risultato finale 2-0): gol di Russo e Bruno

UDINESE MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Milan Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1. Per assistere al match sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre. In alternativa, sarà possibile seguire la diretta streaming video di Udinese Milan Primavera gratuitamente tramite la medesima emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e collegarsi sul sito www.sportitalia.com.

Diretta/ Udinese Atalanta (risultato finale 2-2): pareggia Perez!

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Milan Primavera, match che andrà in scena allo stadio Comunale Mian di Cormons. Per l’Udinese, Jani Sturm schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Bartolo, Guessand, Cocetta, Abankwah, Centis, Basha, Pafundi, Castagnaviz, Iob, Zunec, Abdalla. Risponderà il Milan allenato da Ignazio Abate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Nava; Bozzolan, Paloschi, Coubis, Simic; Zeroli, Pluvio, Eletu; Traoré, Longhi, El Hilali.

UDINESE MILAN PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA